Χαμάς: Το Ισραήλ δεν θα επιτύχει τους στόχους του εξαπολύοντας επίθεση στη Ράφα

Μέλος του πολιτικού γραφείου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ο Γάζι Χαμάντ, τόνισε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η σχεδιαζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιτύχει «αυτό που θέλει».

«Ακόμη κι αν (το Ισραήλ) μπει στη Ράφα, εισβάλει, δεν θα επιτύχει (...) τους δυο κύριους στόχους του, που είναι να εξαλείψει τη Χαμάς, ή να βρει» τους ομήρους που πήραν παλαιστίνιοι όταν επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε ο Γάζι Χαμάντ.

Η Χαμάς προειδοποίησε «την Αίγυπτο, το Κατάρ», καθώς και «αραβικές και άλλες χώρες στο εξωτερικό» για «τον κίνδυνο που εγείρει η εισβολή στη Ράφα» και πως «το Ισραήλ ετοιμάζεται να διαπράξει κι άλλες σφαγές», τόνισε ο κ. Χαμάντ.

Έπειτα από έξι μήνες και πλέον ασταμάτητων βομβαρδισμών και άγριων μαχών στο πεδίο, που έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας —με 2,4 εκατ. κατοίκους— σε συντρίμμια, το Ισραήλ θεωρεί πως η Χαμάς διαθέτει τέσσερα τάγματα στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παύει να λέει πως η εισβολή στη Ράφα είναι εκ των ων ουκ άνευ για να αφανιστεί η Χαμάς, κάτι που αποτελεί διακηρυγμένο στόχο του ισραηλινού στρατού στον πόλεμο.

Η σύρραξη ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ένα εκατομμύριο βίαια εκτοπισμένοι

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 129 παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα — ωστόσο τουλάχιστον 34 από αυτούς πιστεύεται πως έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον 34.305 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Χθες συνεδρίασε η ισραηλινή κυβέρνηση πολέμου για να συζητήσει τις προετοιμασίες για την επίθεση στη Ράφα, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να μην προχωρήσει, ακόμη και από τις ΗΠΑ, ιστορικά τον βασικό σύμμαχο του Ισραήλ.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει την ανησυχία πως θα γίνει σφαγή στη Ράφα, όπου είναι στοιβαγμένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που εκτοπίστηκαν, πολλοί πάνω από μια φορά, εξαιτίας των εχθροπραξιών.

«Μετά τον πόλεμο»

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και μήνες και για αυτό ευθύνεται «το Ισραήλ», το οποίο δεν επιτρέπει να προχωρήσουν, σύμφωνα με τον Γάζι Χαμάντ.

«Ο κ. Νετανιάχου και οι υπουργοί του λένε πως ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί, πως η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, πως η Ράφα πρέπει να καταληφθεί. Ξεκάθαρα δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν», είπε.

Από την πλευρά της η Χαμάς έχει «καθαρά και ρητά παρουσιάσει τη θέση της στους μεσολαβητές», συνέχισε.

«Τα θεμελιώδη αιτήματα που εκφράζουμε αταλάντευτα είναι να κηρυχθεί καθαρά και ρητά κατάπαυση του πυρός», να υπάρξει «πλήρης αποχώρηση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και «να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι» στις περιοχές τους, θύμισε.

Οι πιο πρόσφατες προτάσεις της ισραηλινής πλευράς δεν ανταποκρίνονται σε αυτά «τα θεμελιώδη αιτήματα», πρόσθεσε.

Ο κ. Χαμάντ κατηγόρησε τον κ. Νετανιάχου πως «υπεκφεύγει» για να «εξαπατήσει την κοινή γνώμη στο Ισραήλ» και να «ξεγελάσει τη διεθνή κοινότητα λέγοντας πως γίνονται διαπραγματεύσεις και διαστρέφοντας την αλήθεια πως η Χαμάς συνεχίζει να βάζει εμπόδια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Μερικές ώρες νωρίτερα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Δαυίδ Μένσερ, δήλωνε πως η Χαμάς αισθάνεται «ενθαρρυμένη» από «ορισμένους παράγοντες στην περιοχή» και γι’ αυτό «απομακρύνεται» στις διαπραγματεύσεις.

Ο Γάζι Χαμάντ είπε επίσης πως η Χαμάς εργάζεται «νυχθημερόν» για να προετοιμάσει την κατάσταση «μετά τον πόλεμο».

«Έχουμε επαφές με χώρες, θεσμούς και ανθρωπιστικούς οργανισμούς», δήλωσε, «εργαζόμαστε για τη δάση μετά τον πόλεμο ώστε να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

