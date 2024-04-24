Τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις δυο πλευρές να διαφωνούν στο θέμα της Γάζας.

«Θέλουμε πλέον να βγάλουμε από την ατζέντα μας τους περιορισμούς στην αμυντική βιομηχανία. Ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα, στον τομέα άμυνας η Τουρκία και η Γερμανία δεν θα μιλήσουν πλέον για τα εμπόδια, αλλά για τα σχέδια συμπαραγωγἠς» ήταν η «μπηχτή» του Τούρκου προέδρου για τα Eurofighter. Το Βερολίνο δεν συναινεί στην πώληση Eurofighters στην Άγκυρα.

President @RTErdogan welcomed President Frank-Walter Steinmeier of the Federal Republic of Germany, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/uy0cX7rQK1 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 24, 2024



«Επανέλαβα την έκκλησή μας για τερματισμό της καταπίεσης στη Γάζα που διαρκεί 200 ημέρες.. Ο Νετανιάχου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Ο Νετανιάχου για να παρατείνει την πολιτική του ζωή θέτει σε κίνδυνο όλη την περιοχή μας συμπεριλαμβανομένου και τους πολίτες του» ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν πρέπει να αποδοθούν εύσημα στις προσπάθειες για την αφαίρεση της σφαγής από την ημερήσια διάταξη» τόνισε.



«Πλέον δεν διατηρούμε πυκνές εμπορικές σχέσεις (με το Ισραήλ). Αυτό τελείωσε... Το ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών μας. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ έφτασε τους 45.000. Αυτό το νούμερο δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Οι τραυματίες είναι 75,000 . Κάποιους από αυτούς τους φέραμε στην Τουρκία. Και υπάρχει μια ‘’βαριά’’ εικόνα με παιδιά, γυναίκες... Αυτή την εικόνα πρέπει να την δουν οι Γερμανοί φίλοι μας. Η Παλαιστίνη , η Γάζα κατέρρευσε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Δεν μπορεί να συγκριθούν, τα οπλικά συστήματα, τα όπλα , τα εφόδια μεταξύ Γάζας και Ισραήλ. Αυτά πρέπει να δούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα. Και όλη η Δύση στέκεται δίπλα στο Ισραήλ» πρόσθεσε ο Ερντογάν.



Official Welcoming Ceremony for President Frank-Walter Steinmeier of the Federal Republic of Germany https://t.co/QRsQNV7vMt — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 24, 2024

«Στο ζήτημα της σύγκρουσης της Μέσης Ανατολής σε κάποια θέματα δεν έχουμε κοινή άποψη… Το είχαμε πει και στη συνάντηση μου στο Βερολίνο. Με τη βάναυση επίθεση στο Ισραήλ, η Χαμάς σκότωσε 1.200 γυναίκες παιδιά και άνδρες. Κρατάει πάνω από 300 ομήρους. Κατά τη γνώμη μας, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί χωρίς την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου» σημείωσε από πλευράς του ο Γερμανός πρόεδρος.



«Πρέπει να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Πρέπει να εμποδίσουμε την εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, και σε αυτό το θέμα η Τουρκία έχει ένα σημαντικό καθήκον» ξεκαθάρισε.

«Η ελευθερία του Τύπου και το κράτος δικαίου είναι εξαιρετικά σημαντικά στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ» διεμήνυσε ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.