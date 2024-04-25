Θολό το τοπίο για τη συνάντηση Ερντογάν - Μπάιντεν: Το Ισραήλ προσπαθεί να αποτρέψει το ραντεβού, λέει η Hurriyet

Θολός παραμένει ο ορίζοντας για τη συνάντηση μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τούρκοι αξιωματούχοι περιμένουν την επόμενη εβδομάδα τις ανακοινώσεις της αμερικανικής πλευράς για το ραντεβού που είναι κλεισμένο για τις 9 Μαΐου.

Αν η συνάντηση γίνει κανονικά, όπως λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι, ο Ερντογάν θα δείξει την πολιτική του ισχύ, γιατί πριν από 15 μέρες έβγαζε φωτογραφία αγκαλιά με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, τον οποίο η Δύση θεωρεί τρομοκράτη.

Άρθρο της εφημερίδας Hurriyet αναφέρει σήμερα ότι το Ισραήλ προσπαθεί να αποτρέψει τη συνάντηση και αυτό θα το προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση στις 9 Μαΐου συνεχίζονται κανονικά, λέει ο αρθρογράφος.

Ο Ερντογάν διεκδικεί την άρση του γερμανικού εμπάργκο για τα Eurofighter

«Δεν θέλουμε περιορισμούς στην αμυντική βιομηχανία, αλλά συμπαραγωγή με Γερμανία»

«Θέλουμε πλέον να βγάλουμε από την ατζέντα μας τους περιορισμούς στην αμυντική βιομηχανία Ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα, στον τομέα άμυνας η Τουρκία και η Γερμανία δεν θα μιλήσουν πλέον για τα εμπόδια αλλά για τα σχέδια συμπαραγωγἠς» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Κόντρα Γερμανού προέδρου με τον Ερντογάν για Χαμάς και ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ, ο Σταϊνμάιερ κατηγόρησε την επίθεση της Χαμάς

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Επανέλαβα την έκκλησή μας για τερματισμό της καταπίεσης στη Γάζα που διαρκεί 200 ημέρες.. Ο Νετανιάχου για να παρατείνει την πολιτική του ζωή θέτει σε κίνδυνο όλη την περιοχή μας συμπεριλαμβανομένου και τους πολίτες του. Δεν πρέπει να αποδοθούν εύσημα στις προσπάθειες για την αφαίρεση από την ημερήσια διάταξη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και τις σφαγές που κάνει το Ισραήλ».

Ο Γερμανός πρόεδρος απάντησε: «Στο ζήτημα της σύγκρουσης της Μέσης Ανατολής σε πολλά θέματα δεν έχουμε την ίδια άποψη άποψη, Το είχαμε πει και στη συνάντηση μου στο Βερολινο. Με τη βάναυση επίθεση στο Ισραήλ, η Χαμάς σκότωσε 1200 γυναίκες παιδιά και άνδρες. Κρατάει πάνω από 300 ομήρους. Κατά τη γνώμη μας, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί χωρίς την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα».

Ο Τούρκος πρόεδρος ανταπάντησε: «Αυτή την εικόνα πρέπει να την δουν οι Γερμανοί φίλοι μας. Η Παλαιστίνη, η Γάζα κατέρρευσε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Δεν μπορεί να συγκριθούν, τα οπλικά συστήματα, τα όπλα, τα εφόδια μεταξύ Γάζας και Ισραήλ. Αυτά πρέπει να δούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα. Και ποιον υποστηρίζει όλη η Δύση; Στέκεται δίπλα στο Ισραήλ».

Ο Σταϊμάιερ είπε: «Η ελευθερία του Τύπου και το κράτος δικαίου είναι εξαιρετικά σημαντικά στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ. Πρέπει να εμποδίσουμε την εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή και σε αυτό το θέμα η Τουρκία έχει ένα σημαντικό καθήκον».

