BBC: Πρόσθετες απαιτήσεις της Χαμάς στη συμφωνία για προσωρινή παύση

Πρόσθετες απαιτήσεις έχει υποβάλει η Χαμάς στη συμφωνία εκεχειρίας στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές χθες, αναφέρει το BBC.

Η συμφωνία επρόκειτο αρχικά να προχωρήσει σήμερα Πέμπτη το πρωί, ωστόσο, αναβλήθηκε για την Παρασκευή έπειτα από ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης το βράδυ της Τετάρτης.

Επικαλούμενο μια «πηγή της ισραηλινής κυβέρνησης», το BBC αναφέρει ότι η Χαμάς έχει υποβάλει «πρόσθετες απαιτήσεις αν και δεν είναι σαφές ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις».

Η Χαμάς αρχικά είπε ότι η συμφωνία έπρεπε να τεθεί σε ισχύ σήμερα το πρωί στις 10, αλλά αργά χθες το βράδυ το Ισραήλ σημείωσε ότι δεν επρόκειτο να ξεκινήσει τουλάχιστον μέχρι αύριο.

Για την κατάσταση αναμένεται ενημέρωση από το Κατάρ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, 50 Ισραηλινοί όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν από τη Χαμάς και 150 Παλαιστίνιοι από το Ισραήλ στη διάρκεια μίας τετραήμερης προσωρινής παύσης των μαχών.



Πηγή: skai.gr

