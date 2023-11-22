Νετανιάχου: Σωστή επιλογή η συμφωνία για τους ομήρους, ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχιστεί

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συμφωνία για τους ομήρους είναι «σωστή επιλογή», ενώ δεσμεύτηκε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχιστεί



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης, ώρες πριν την αναμενόμενη απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα.



Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ως «σωστή επιλογή». Ξεκαθάρισε πάντως, ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι το Ισραήλ να πετύχει όλους τους στόχους του. «Έχουμε ευθύνη να διασώσουμε ομήρους· δεν μπορεί να γίνει πάντα μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων».



«Νικάμε, και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι να φτάσουμε στην απόλυτη νίκη» διεμήνυσε.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά την οποία τον ευχαρίστησε για τις προσπάθειές του να επιτύχει τη συμφωνία που πρόκειται να εφαρμοστεί τις επόμενες ώρες, με την οποία θα απελευθερωθούν τουλάχιστον 50 Ισραηλινοί όμηροι από τη Γάζα, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Μπάιντεν έχει επίσης τηλεφωνικές επαφές με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ-Φατάχ αλ-Σίσι και τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι για να επιβεβαιώσει ότι έχει ληφθεί μέριμνα για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία.

Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι δεν θα επιτρέψει σε μια αρχή που υποκινεί (βία) εναντίον του Ισραήλ να επιστρέψει στη Γάζα, ενοοώντας την Παλαιστινιακή Αρχή.



Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Στρατός «θα αποκαταστήσει την ασφάλεια τόσο στο νότο όσο και στο βορρά».



Αναγνώρισε επίσης ότι «η νίκη έχει τεράστιο τίμημα», αναφερόμενος στους 70 στρατιώτες που έπεσαν πολεμώντας στη Γάζα τον περασμένο μήνα.



Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι στη συνάντηση με τους συγγενείς των ομήρων του είπαν ότι θέλουν ο Ισραηλινός Στρατός «να συνεχίσει μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη» και ορκίστηκε ότι αυτό θα κάνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.