Ένα βίντεο για το πώς σχεδιάζουν να κατασκευάσουν μια προβλήτα οι ΗΠΑ με σκοπό να παρέχουν βοήθεια στη Γάζα, δημοσίευσε το BBC.

Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες αναμένεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση. Για να επιτευχθεί η κατασκευή της πλατφόρμας, οι ΗΠΑ έχουν συνεργαστεί με μια ελάχιστα γνωστή ιδιωτική εταιρεία, τη Fogbow, την οποία διευθύνουν πρώην αξιωματούχοι του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας που αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια γεύματα την ημέρα στη Γάζα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι ο λιμός είναι «σχεδόν αναπόφευκτος» χωρίς επείγουσα δράση.

Πώς θα στήσουν οι ΗΠΑ την προβλήτα;

Σκάφη του αμερικανικού στρατού απέπλευσαν το Σάββατο και τη Δευτέρα για να μεταφέρουν εξοπλισμό στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, το σχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικά εξαρτήματα που πρέπει να συναρμολογηθούν - μια μεγάλη πλωτή αποβάθρα που αποτελείται από χαλύβδινα τμήματα και μια προβλήτα δύο λωρίδων κυκλοφορίας, 1.800 πόδια (548 μέτρα).

Το μονοπάτι θα αποτελείται από διασυνδεδεμένα χαλύβδινα κομμάτια μήκους 40 ποδιών (12 μέτρων) που θα συνδέονται μεταξύ τους και στη συνέχεια με την ακτή.

Τα φορτηγά πλοία παραδίδουν προμήθειες στην αποβάθρα και η βοήθεια στη συνέχεια εκφορτώνεται σε μια σειρά από φορτηγίδες και μικρότερα πλοία - γνωστά ως πλοία υποστήριξης logistics ή LSV - και μεταφέρονται στην προβλήτα.

Από εκεί, τα οχήματα θα μεταφέρουν τις προμήθειες στη στεριά και στη Γάζα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.