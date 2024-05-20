H Κόρτνεϊ Κοξ καλεσμένη στο CBS Sunday Mornings με αφορμή την 20ή επέτειο του φινάλε της σειράς «Friends», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απώλεια του συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Πέρι, ο όποιος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο σε ηλικία 54 ετών.

«Νομίζω ότι είναι ίσως ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους στον κόσμο. Είμαι ευγνώμων που δούλεψα τόσο στενά μαζί του όλα αυτά τα χρόνια» δήλωσε η δημοφιλής ηθοποιός και αποκάλυψε ότι τον «αισθάνεται κοντά της» όπως και άλλα αγαπημένα πρόσωπα.

‘Friends’ star Courteney Cox says Matthew Perry ‘visits me a lot,’ still feels sense he is ‘around, for sure’ https://t.co/socjc9rQbg — Fox News (@FoxNews) May 19, 2024

«Με επισκέπτεται συχνά, αν πιστεύουμε σε αυτά. Μιλάω στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στον Μάθιου. Αισθάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζω, μας καθοδηγούν. Αισθάνομαι, ναι, αισθάνομαι ότι ο Μάθιου είναι σίγουρα κοντά μας» είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύο συμπρωταγωνιστές γνωρίστηκαν όταν έκλεισαν τους ρόλους του Τσάντλερ Μπινγκ και της Μόνικα Γκέλερ, το 1994.

«Ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν την σειρά!» συνεχίζει η ηθοποιός και χαμογελά. «Ήταν στο τέλος μιας περιόδου που πραγματικά είχα ξεμείνει από χρήματα. Πήρα μια οντισιόν και όταν πήγα και διάβασα τον πιλότο είπα: 'Αυτό είναι υπέροχο'».

Όπως αναφέρει το CBS News, σήμερα τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο των «Friends» και είκοσι μετά την προβολή του φινάλε της σειράς, η Κοξ εξακολουθεί να είναι πολύ κοντά με τους συμπρωταγωνιστές της. Πριν από λίγες ημέρες σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε ότι θα είναι "για πάντα ευγνώμων" ενώ μοιράστηκε ένα βίντεο με την τελευταία σκηνή της αγαπημένης σειράς.

«Δεν ξέρω πώς είχαμε καταφέρει να παίξουμε με όλα αυτά τα δάκρυα. Για πάντα ευγνώμων» έγραψε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

