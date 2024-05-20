Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ για τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί και δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν πραγματικό φίλο της Ρωσίας.

«Παρακαλώ, δεχθείτε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου αναφορικά με τη μεγάλη τραγωδία που έπληξε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμά του προς τον Χαμενεΐ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Σαγιέντ Εμπραχίμ Ραϊσί ήταν ένας εξαίρετος πολιτικός, του οποίου ολόκληρη η ζωή ήταν αφιερωμένη στο να υπηρετεί την Πατρίδα», δήλωσε ο Πούτιν στο τηλεγράφημά του.

«Ως πραγματικός φίλος της Ρωσίας, είχε μια ανεκτίμητη προσωπική συνεισφορά στην ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να τις οδηγήσει στο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

