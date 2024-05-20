Δικαιωμένος από τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνησή του στο ποδόσφαιρο, δήλωσε ότι αισθάνεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος.

"Αισθάνομαι προσωπικά δικαιωμένος γεγονός ότι οι δύσκολες αποφάσεις τις οποίες πήραμε και αφορούσαν τον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος φαίνεται, τελικά, να δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις", είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:" θυμάστε, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα γήπεδα για 2 μήνες, ως ότου τοποθετηθούν οι κάμερες, δρομολογηθεί η λύση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτοματοποιηθούν οι ποινές για κάθε είδους παράβαση. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε εξαιρετικά ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε στην κυριολεξία στην τελευταία αγωνιστική και αυτό προφανώς πάντα μπορεί να αυξάνει τα πάθη, η εικόνα των γηπέδων από τότε που ξεκίνησε πάλι το πρωτάθλημα είναι μία εικόνα που προσομοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα. Πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο σταδιακά γινόμαστε Ευρώπη".

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και καταχειροκροτήθηκε στην αρχή της ομιλίας που έκανε στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε και στην ομάδα του Άρη, λέγοντας πως για τους δυσαρεστημένους Θεσσαλονικείς από το χθεσινό αποτέλεσμα, υπάρχει μία ευκαιρία ακόμη στον τελικό του Κυπέλλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

