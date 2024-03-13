Ρωσία: Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones - Χτυπήθηκε διυλιστήριο πετρελαίου

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 58 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ, του Μπριάνσκ, του Βορονέζ, του Κουρσκ, του Ριαζάν και του Λένινγκραντ.

Νωρίτερα ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ριαζάν είχε ανακοινώσει πως ένα διυλιστήριο πετρελαίου στοχοθετήθηκε σήμερα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρειά του, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας, και πως η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό ανθρώπων και πυρκαγιά.

Δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα και άλλες ρωσικές περιφέρειες, κυρίως αυτές του Μπέλγκοροντ, του Μπριάνσκ, του Κουρσκ και του Βορονέζ, που συνορεύουν και οι τέσσερις με την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν τραυματισμούς, όπως ανακοινώθηκε από τις αντίστοιχες περιφερειακές αρχές.

«Το διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν δέχθηκε επίθεση από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (...) Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες», έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ριαζάν, ο Πάβελ Μάλκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξαιτίας της επίθεσης «εκδηλώθηκε πυρκαγιά» στο διυλιστήριο αυτό, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καυσίμου στην κεντρική Ρωσία και ελέγχεται από τη γιγάντια πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft.

«Όλες οι υπηρεσίες διάσωσης επιχειρούν επιτόπου», πρόσθεσε ο Μάλκοφ, διευκρινίζοντας ότι μετέβη και ο ίδιος στον τόπο της επίθεσης.

Ένα άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σήμερα καθώς πλησίαζε σ' ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανακοίνωσε μέσω της Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο, υπογραμμίζοντας ότι από την επίθεση αυτή «δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές».

Ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Χθες, Τρίτη, ένα διυλιστήριο πετρελαίου επλήγη από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και έπιασε φωτιά στη βιομηχανική ζώνη του Κστόβο, στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, σε απόσταση 800 μέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες, Τρίτη, σε εγκατάσταση καυσίμων στην περιφέρεια του Αριόλ, σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, επίσης έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Σήμερα, περισσότερα από 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν εξάλλου στην περιφέρεια του Βορονέζ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα μικρές ζημιές σε τοπικές υποδομές, έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ.

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, οκτώ ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν επίσης σήμερα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν το πρωί στην περιφέρεια του Κουρσκ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ρόμαν Σταροβόιτ.

Τέλος έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ, όπου υπέστησαν ζημιές γραμμές ηλεκτροδότησης σε κοινότητες, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

