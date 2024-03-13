Οι συγγενείς ενός αυτιστικού αγοριού, το οποίο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα αστυνομικοί την ώρα που βρισκόταν έξω από το σπίτι του κρατώντας εργαλείο κήπου, ζητούν περισσότερη διαφάνεια από τις αρχές της Καλιφόρνιας που ερευνούν το περιστατικό, δήλωσε χθες, Τρίτη, ο δικηγόρος της οικογένειας.

Ο Ράιαν Γκέινερ, ένας 15χρονος Αφροαμερικανός, σκοτώθηκε το Σάββατο το απόγευμα στην Απλ Βάλεϊ, μια κοινότητα βορειοανατολικά του Λος Άντζελες.

Δέχθηκε πυροβολισμούς από τουλάχιστον έναν από τους αστυνομικούς της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο που έσπευσαν στο σπίτι του, αφού δέχθηκαν κλίση για μια κρίση ψυχικής υγείας, όπως τη χαρακτήρισε ο ΝτεΒιτ Λέισι δικηγόρος της οικογένειας.

Το γραφείο του σερίφη έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεφώνημα που έκανε μία από τις αδελφές του Ράιαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 ζητώντας βοήθεια. Σε αυτό ακούγονται στο βάθος φωνές, ενώ το κορίτσι που είχε πάρει τηλέφωνο λέει ότι ο αδελφός της χτυπά μία από τις αδελφές της και κρατά ένα κομμάτι γυαλί, το οποίο κάποια στιγμή έφερε και στον λαιμό του απειλώντας να το χρησιμοποιήσει.

Το κορίτσι που έχει πάρει τηλέφωνο λέει ότι ο αδελφός της «διαπράττει επίθεση» και ζητεί να έρθει η αστυνομία «για να τον συλλάβει».

«Το δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί», σχολίασε χθες η σερίφης Σάνον Ντίκους σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό. «Τα περισσότερα τέτοιου είδους τηλεφωνήματα δεν καταλήγουν σε βία. Ωστόσο αυτό κατέληξε σε τραγωδία για τον Ράιαν, την οικογένειά του και τους αστυνομικούς».

Ο Λέισι εξήγησε ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι γονείς του αγοριού αρνήθηκαν να του επιτρέψουν να παίξει βιντεοπαιχνίδια ή να ακούσει μουσική μέχρι να τελειώσει τις δουλείες του σπιτιού, με αποτέλεσμα ο Ράιαν να έχει κρίση θυμού.

Ο δικηγόρος της οικογένειας πρόσθεσε ότι ο πατέρας του κατάφερε να ηρεμήσει τον Ράιαν, όμως αυτός ταράχθηκε ξανά όταν έφτασαν στο σπίτι οι αστυνομικοί. Το 15χρονο αγόρι έτρεξε έξω, προς το μέρος τους, κρατώντας ένα είδος τσουγκράνας, ειδικό για την απομάκρυνση ζιζανίων.

Σύμφωνα με την εκδοχή του γραφείου του σερίφη, ο Ράιαν σήκωσε «το εργαλείο και έτρεξε» προς το μέρος ενός από τους αστυνομικούς, ο οποίος υποχώρησε, ενώ το αγόρι τον κυνήγησε προσπαθώντας «να του επιτεθεί».

«Θα σε πυροβολήσουμε»

Τα βίντεο από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί δείχνει τον Ράιαν να τρέχει προς το μέρος του ενός από αυτούς κρατώντας το εργαλείο, ενώ ο άλλος απομακρύνεται και ακούγεται να φωνάζει «κάνε πίσω, θα σε πυροβολήσουμε». Στη συνέχεια στρέφει το όπλο του προς το αγόρι. Ο συνάδελφός του φαίνεται να έχει επίσης στρέψει το όπλο του προς τον Ράιαν. Κανένα βίντεο δεν δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν.

Το γραφείο του σερίφη τόνισε ότι οι αστυνομικοί παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες στον Ράιαν. Ωστόσο ο δικηγόρος της οικογένειας αμφισβητεί την εκδοχή αυτή, καταγγέλλοντας ότι άφησαν το αγόρι αιμόφυρτο στο έδαφος χωρίς βοήθεια για πέντε λεπτά, ενώ δεν επέτρεπαν στους συγγενείς και τους γείτονες να το πλησιάσουν.

Ο Λέισι πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν από όλη την οικογένεια να βγει από το σπίτι της, το οποίο ερεύνησαν.

Ο Ράιαν υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Η νεκροψία- νεκροτομή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, όμως ο Λέισι δήλωσε ότι γιατρός που εξέτασε το αγόρι είπε στην οικογένεια ότι πνίγηκε από τον εμετό του, κάτι που σημαίνει, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ότι, αν είχε λάβει αμέσως τις πρώτες βοήθειες, θα είχε σωθεί.

Ο Λέισι πρόσθεσε εξάλλου ότι το γραφείο του σερίφη δεν έχει δώσει ακόμη στην οικογένεια όλο το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών ούτε τις επικοινωνίες μεταξύ του κέντρου και των αστυνομικών.

Ο δικηγόρος τόνισε πως το γραφείο του σερίφη γνώριζε ότι ο Ράιαν ήταν αυτιστικός, καθώς αστυνομικοί είχαν κληθεί στο σπίτι του πέντε ή έξι φορές στο παρελθόν για να αντιμετωπίσουν άλλες εκρήξεις θυμού του.

Η οικογένεια πιστεύει ότι ο 15χρονος δέχθηκε τρεις σφαίρες.

