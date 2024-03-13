Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα πακέτο 7,4 δισ. ευρώ για να στηρίξει την οικονομία της Αιγύπτου, εν μέσω φόβων ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και το Σουδάν μπορεί να εντείνουν τα οικονομικά προβλήματα στη χώρα, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί την Κυριακή στο Κάιρο με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Βελγίου για να οριστικοποιήσουν και να ανακοινώσουν μια συμφωνία, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.