Πρόκειται για μία νέα τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας στην Ιταλία: Η Τζούλια Τσεκετίν δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, Φλιλίπο Τουρέτα, λίγες μόλις ημέρες πριν πάρει το πτυχίο της. Ο Φιλίπο την ζήλευε, δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι η κοπέλα του ήταν πιο κοινωνική, πιο μορφωμένη, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στην Ιταλία η θλίψη είναι μεγάλη.

Ο δράστης συνελήφθη στην Γερμανία, κοντά στην Λειψία και αναμένεται να εκδοθεί στην Ρώμη τις επόμενες ημέρες. Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας βρήκε την δύναμη να απευθύνει έκκληση σε όλες τις γυναίκες που είναι θύματα λεκτικής και σωματικής βίας: «Μιλήστε, καταγγείλετε το τι περνάτε, μόνον έτσι μπορεί να σωθεί η ζωή σας», είπε χαρακτηριστικά.

Από την αρχή του χρόνου στην Ιταλία έχουν σημειωθεί 105 γυναικοκτονίες. Σχεδόν όλες οι γυναίκες δολοφονήθηκαν από πρώην και νυν συντρόφους, ή από άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος.

Θετικά πρότυπα στα σχολεία

Ο Τύπος, αλλά και χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, γράφουν σήμερα ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια ουσιαστική αντίδραση για να καταπολεμηθεί ουσιαστικά το τρομερό αυτό φαινόμενο. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι μεθαύριο θα παρουσιάσει επίσημα μία νέα πρωτοβουλία.

Ο υπουργός παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα επιθυμεί πάνω από δέκα συναντήσεις τον χρόνο σε κάθε σχολική τάξη με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και ινφλουένσερς από το διαδίκτυο. Στόχος είναι τα παιδιά να μπορούν να κατανοήσουν έννοιες όπως ο σεβασμός, η πραγματική ισότητα, αλλά να βρίσκουν βήμα ώστε να μιλήσουν και για ενδεχόμενα προβλήματά τους. Επιπλέον η προώθηση θετικών προτύπων που απέχουν από την κουλτούρα της βίας, της επιβολής και από ένα τοξικό, πατριαρχικό μοντέλο. Στην προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με τον Τύπο, θα κληθούν να βοηθήσουν γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές, ως σημεία αναφοράς των νέων.

Στο μεταξύ την ερχόμενη εβδομάδα στη Γερουσία της Ρώμης αναμένεται να εγκριθούν οριστικά τα νέα, αυστηρότερα μέτρα για την τιμωρία της βίας κατά των γυναικών. Προβλέπεται ηλεκτρονικό βραχιόλι καθώς και η απαγόρευση συναναστροφής με γυναίκες, μόλις διαπιστωθούν οι πρώτες βίαιες συμπεριφορές. Πριν δηλαδή η κατάσταση γίνει όντως επικίνδυνη και ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Στα νέα αυτά μέτρα συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα άμεσης σύλληψης των ανδρών με βίαιες συμπεριφορές, μετά από καταγγελίες των νυν ή πρώην συντρόφων τους και βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Θα δοθεί έμφαση, τέλος, σε ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση δικαστών, αστυνομικών και εισαγγελέων, που ασχολούνται με το τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα.

Πηγή: DW - Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης, Ρώμη

