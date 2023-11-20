Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Φιλίπο Βαλνιτάρα αποφάσισε ότι αύριο θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας, για να τιμηθεί η μνήμη της αδικοχαμένης Τζούλιας Τσεκετίν, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην αρραβωνιαστικό της Φιλίπο Τουρέτα.

Ο δράστης συνελήφθη στη Γερμανία χθες το πρωί και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί στην Ιταλία.

Στο μεταξύ, η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε ότι η Τζούλια θα λάβει μετά θάνατον και το πτυχίο της. Της στερήθηκε η ζωή δύο μόλις ημέρες πριν υποστηρίξει την πτυχιακή της εργασία ως πολιτικός μηχανικός. Σύντομα πρόκειται να οργανωθεί ειδική τελετή για την απονομή του πτυχίου «εις μνήμην».

Ο πατέρας της κοπέλας, αφού ζήτησε από όλες τις γυναίκες που είναι θύματα βίας να καταγγέλλουν αμέσως το τι συμβαίνει χωρίς φόβο, πρόσθεσε ότι «δεν καταφέρνει να μισήσει τον Φιλίπο, αλλά θέλει να ζήσει όσο περισσότερο γίνεται, για να θυμάται πάντα αυτό που έκανε».

Ο νέος, 21 ετών, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατηγορία εκ προ μελέτης ανθρωποκτονίας, η οποία τιμωρείται και με καταδίκη σε ισόβια.

Χθες βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος σε πορεία αλληλεγγύης, στο Βιγκονόβο της βορειοανατολικής Ιταλίας. Είναι η κωμόπολη όπου μεγάλωσε η Τζούλια, στην οποία όλοι την θυμούνται ως μια χαμογελαστή, αλλά και άκρως δυναμική κοπέλα.

Στο τέλος της πορείας, κάποιοι δημοσιογράφοι, διέκριναν και τους γονείς του δράστη, οι οποίοι, όπως είπαν, «όταν βρουν το κουράγιο, θα πάνε να συναντήσουν τον πατέρα και την μητέρα της Τζούλια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

