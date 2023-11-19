Συνελήφθη στην Γερμανία το πρωί της Κυριακής ο νεαρός Φιλίππο Τουρέττα, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε την 22χρονη αρραβωνιαστικιά του, Τζούλια Τσεκετίν, στην βορειανατολική Ιταλία. Ο Τουρέτα είχε εγκαταλείψει το πτώμα της άτυχης κοπέλας, μέσα σε δίκτυο άρδευσης, κοντά στην πόλη Πορντενόνε και οι έρευνες διήρκεσαν μια εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματά τους, ζήλευε την νεαρή γυναίκα, εξαιτίας της δημιουργικότητάς της και της πετυχημένης πορείας των σπουδών της.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Τουρέτα συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Σαξονία της Γερμανίας, κοντά στην πόλη της Λειψίας, και ανακρίνεται από την τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ANSA, ο Τουρέττα σταμάτησε με το αυτοκίνητό του στον αυτοκινητόδρομο Α9 κοντά στην πόλη Bud Durremberg και βρίσκεται σε γραφείο της γερμανικής αστυνομίας.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει επίσης ότι o φερόμενος ως δράστης βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, μάρκας Fiat και, την περασμένη Κυριακή σταμάτησε να βάλει βενζίνη και χρησιμοποίησε χαρτονομίσματα τα οποία είχαν κηλίδες αίματος.

«Αγάπη, μου λείπεις ήδη τόσο πολύ. Αγκάλιασε τη μητέρα σου και δώσε της ένα φιλί για μένα», έγραψε σήμερα το πρωί στο προφίλ του στο Facebook ο Τζίνο Τσεκετίν, πατέρας της άτυχης κοπέλας, ενώ προηγουμένως είχε αναρτήσει το απόφθεγμα: «Η αληθινή αγάπη δεν ταπεινώνει, δεν απογοητεύει, δεν πατάει, δεν προδίδει και δεν πληγώνει την καρδιά. Η αληθινή αγάπη δεν ουρλιάζει, δεν χτυπά, δεν σκοτώνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.