Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη απόψε σε μικρή απόσταση από τη Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ιταλικό Λιμενικό διέσωσε 43 ανθρώπους που είχαν αγκιστρωθεί σε βράχια. Αγνοείται η τύχη οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Ένα κοριτσάκι, μόλις δύο ετών, άφησε την τελευταία του πνοή σε ταχύπλοο του Λιμενικού που το μετέφερε στη ξηρά μαζί με διασωθέντες, ενώ στο ιατρείο του νησιού διακομίστηκαν επίσης ένα ανήλικο παιδί και ο πατέρας του.

