Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, εκτιμώμενης αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει μέσα για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, ανήμερα της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ 'Οστιν στο Κίεβο.

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα πρόσθετο σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων HIMARS, οβίδες πυροβολικού και αντιαρματικά όπλα, καθώς και πυρομαχικά μικρού διαμετρήματος, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή η νέα βοήθεια προέρχεται από πόρους που έχουν ήδη εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο αλλά οι οποίοι μειώνονται εν αναμονή της ψηφοφορίας για ένα νέο δημοσιονομικό κονδύλι για την Ουκρανία που ζητεί ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω της αντίθεσης Ρεπουμπλικάνων βουλευτών.

"Έχει καθοριστική σημασία το Κογκρέσο να λάβει μέτρα για να υποστηρίξει την Ουκρανία εγκρίνοντας το πρόσθετο δημοσιονομικό κονδύλι", τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να στηρίζει το Κίεβο στον αγώνα που δίνει απέναντι στους Ρώσους εισβολείς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν οι μεγαλύτεροι δωρητές στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συνολικού ύψους άνω των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

