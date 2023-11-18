Μετά από πολλές ημέρες ερευνών, βρέθηκε σήμερα, σε δίκτυο άρδευσης της βορειοανατολικής Ιταλίας, έξω από την πόλη Πορντενόνε, το πτώμα της 22χρονης Τζούλια Τσεκετίν.

Η κοπέλα είχε εξαφανιστεί εδώ και μια εβδομάδα, δύο μόλις ημέρες πριν πάρει το πανεπιστημιακό πτυχίο της.

Οι υποψίες βάρυναν αμέσως τον αρραβωνιαστικό της, Φιλίππο Τουρρέττα, ο οποίος φέρεται να ζήλευε τον δυναμικό και δημιουργικό χαρακτήρα της.

Χθες, έγινε γνωστό ότι οι καραμπινιέροι έχουν στα χέρια τους βίντεο, στο οποίο ο Τουρρέττα χειροδικεί κατά της άτυχης Τζούλια, και στην συνέχεια την τραβά μέσα στο αυτοκίνητό του, αιμόφυρτη.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι, σε βάρος του, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα συλλήψης.

Η πινακίδα του ι.χ. αυτοκινήτου του, φέρεται να καταγράφηκε από κάμερες στο ανατολικό Τιρόλο, στην Αυστρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

