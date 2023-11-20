Φινλανδία: Ενδεχόμενο να «σφραγίσει» πλήρως τα σύνορα με τη Ρωσία στις επόμενες μέρες

Ορατό είναι το ενδεχόμενο το Ελσίνκι να «σφραγίσει» πλήρως τα σύνορα με τη Ρωσία στις επόμενες μέρες. Ο αρχηγός της συνοριακής φρουράς της Φινλανδίας, Πάσι Κοσταμοβάαρα, τόνισε ότι το πλήρες κλείσιμο των συνόρων με τη Ρωσία είναι πολύ πιθανό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ilta-Sanomat που επικαλείται το TASS, η δήλωση του επικεφαλής της φινλανδικής συνοριακής φρουράς έγινε όταν επισκέφθηκε το σημείο ελέγχου Vartius στα σύνορα με τη Ρωσία. Είπε ότι τα σύνορα με τη Ρωσία ενδέχεται να κλείσουν εάν η κυβέρνηση λάβει σχετική απόφαση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα λόγια του, η κατάσταση είναι μέχρι στιγμής υπό έλεγχο.

Η φινλανδική εφημερίδα Iltalehti ανέφερε νωρίτερα τη Δευτέρα, επικαλούμενη πηγές της, ότι οι αρχές της χώρας σχεδιάζουν να κλείσουν πλήρως τα σύνορα με τη Ρωσία το βράδυ της Τετάρτης. Στις 18 Νοεμβρίου, η Φινλανδία έκλεισε τέσσερα συνοριακά σημεία ελέγχου στα ανατολικά σύνορα - Vaalimaa, Nuijamaa, Imatre και Niirala. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο, οι αρχές αντιδρούν έτσι στην εισροή υπηκόων τρίτων χωρών στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας. Όπως εξήγησε η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Μάρι Ραντάνεν, η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 18 Φεβρουαρίου 2024.

Ο γραμματέας Τύπου της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ εξέφρασε τη λύπη του για το ενδεχόμενο κλείσιμο των υπόλοιπων διελεύσεων στα σύνορα με τη Φινλανδία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η απόφαση της Φινλανδίας να κλείσει μέρος των σημείων ελέγχου στα σύνορα με τη Ρωσία «δημιούργησε νέες διαχωριστικές γραμμές στην Ευρώπη». Αναμένεται απάντηση της Μόσχας.



