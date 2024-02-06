Αύριο η απόφαση του εισαγγελέα για τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream το 2022

Ο εισαγγελέας που ηγείται της έρευνας της Σουηδίας για τις εκρήξεις του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα το 2022 θα προβεί σε ανακοίνωση για την υπόθεση την Τετάρτη, ανακοίνωσε το γραφείο του την Τρίτη.

Η σουηδική εισαγγελία είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα μία απόφαση σχετικά με το αν θα αποσύρει την υπόθεση, αν θα απαγγείλει κατηγορίες ή αν θα ζητήσει να τεθεί κάποιος υπό κράτηση.

Οι αγωγοί Nord Stream, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που μεταφέρουν ρωσικό αέριο στη Γερμανία κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, υπέστησαν ζημιές έπειτα από μια σειρά εκρήξεων στα ύδατα της Σουηδίας και της Δανίας, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Η αστυνομία της Δανίας είπε ότι οι αγωγοί επλήγησαν από ισχυρές εκρήξεις και οι Σουηδοί ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι τα ίχνη εκρηκτικών που βρέθηκαν στο σημείο έδειξαν οριστικά ότι είχε σημειωθεί δολιοφθορά.



