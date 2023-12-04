Πούτιν: Οι εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream διατάραξαν τις σχέσεις της Μόσχας με το Βερολίνο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η συνεργασία της Μόσχας με το Βερολίνο διαταράχθηκε λόγω των εκρήξεων που, τον Σεπτέμβριο του 2022, έπληξαν τους αγωγούς Nord Stream οι οποίοι μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Βαλτικής Θάλασσας στη Γερμανία.

Κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τους νέους πρεσβευτές 21 χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Γερμανού Αλεξάντερ Λάμπσντορφ και του Βρετανού Νάιτζελ Κέισι, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις της Μόσχας με το Λονδίνο.

Οι σχέσεις της Ρωσίας με δυτικές χώρες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των σκληρών οικονομικών κυρώσεων που επέβαλε ακολούθως η Δύση σε βάρος της Μόσχας.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ουκρανία κατηγορήθηκαν από τη Ρωσία για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, αλλά αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.