Σε ηλικία 62 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή ο Τομπ Κιθ (Toby Keith), δημοφιλής τραγουδιστής της κάντρι στις ΗΠΑ και ερμηνευτής του Should’ve Been a Cowboy, το πιο δημοφιλές τραγούδι του είδους της δεκαετίας του ’90.
Ο Keith ανακοίνωσε ότι έπασχε από καρκίνο του στομάχου τον Ιούνιο του 2022 αλλά συνέχιζε να ηχογραφεί και να κάνει ζωντανές εμφανίσεις – αν και εμφανώς αδυνατισμένος – μέχρι το τέλος.
Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο τραγουδιστής πέθανε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, στο σπίτι του , στις 5 Φεβρουαρίου.
Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, ο τραγουδιστής εμφανιζόταν ζωντανά τρεις νύχτες την εβδομάδα στο Λας Βέγκας , τραγουδώντας πολλές από τις 32 Νο. 1 επιτυχίες του και τις 42 Top 10 επιτυχίες του
Κατά τη διάρκεια της σημαντικής καριέρας του πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους χάρη σε country επιτυχίες όπως οι "Should've Been a Cowboy", "Made in America" και "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American).»
Ο Τομπ Κιθ εμφανίστηκε στην απονομή των People's Choice Country Awards 2023 τον Σεπτέμβριο, όπου έλαβε το Βραβείο Ινδάλματος της Κάντρι (Country Icon Award).
Το 2006, ο τραγουδιστής δημιούργησε ένα ίδρυμα για να βοηθήσει τα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.
