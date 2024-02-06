Λογαριασμός
Πέθανε ο τραγουδιστής της κάντρι Toby Keith – Στη σκηνή μέχρι το τέλος 

Ο δημοφιλής τραγουδιστής στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπασχε από καρκίνο του στομάχου τον Ιούνιο του 2022 αλλά συνέχιζε να ηχογραφεί και να κάνει ζωντανές εμφανίσεις 

Toby Keith

Σε ηλικία 62 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή ο Τομπ Κιθ (Toby Keith), δημοφιλής τραγουδιστής της κάντρι στις ΗΠΑ και ερμηνευτής του Should’ve Been a Cowboy, το πιο δημοφιλές τραγούδι του είδους της δεκαετίας του ’90.

Ο Keith ανακοίνωσε ότι έπασχε από καρκίνο του στομάχου τον Ιούνιο του 2022 αλλά συνέχιζε να ηχογραφεί και να κάνει ζωντανές εμφανίσεις – αν και εμφανώς αδυνατισμένος – μέχρι το τέλος. 

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο τραγουδιστής πέθανε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, στο σπίτι του , στις 5 Φεβρουαρίου. 

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, ο τραγουδιστής εμφανιζόταν  ζωντανά τρεις νύχτες την εβδομάδα στο Λας Βέγκας , τραγουδώντας πολλές από τις 32 Νο. 1 επιτυχίες του και τις 42 Top 10 επιτυχίες του

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής καριέρας του πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους χάρη σε country επιτυχίες όπως οι "Should've Been a Cowboy", "Made in America" και "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American).»

Ο Τομπ Κιθ εμφανίστηκε στην απονομή των People's Choice Country Awards 2023 τον Σεπτέμβριο, όπου έλαβε το Βραβείο Ινδάλματος της Κάντρι (Country Icon Award).

Το 2006, ο τραγουδιστής δημιούργησε ένα ίδρυμα για να βοηθήσει τα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

