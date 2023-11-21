Η Μόσχα μπορεί να επιδιώξει αποζημίωση για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream

Η Μόσχα περιμένει το πόρισμα έρευνας για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream προτού υποβάλει αίτημα για αποζημίωση, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινή δήλωση αξιωματούχου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι αγωγοί φυσικού αερίου στην Βαλτική υπέστησαν πέρυσι βλάβη από εκρήξεις και οι έρευνες που γίνονται δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε πόρισμα σχετικά με το ποιος ευθύνεται.

Σύμφωνα με το RIA, ο επικεφαλής του τμήματος οικονομικής συνεργασίας του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Ντμίτρι Μπιρισέφσκι απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το θέμα της αποζημίωσης: "Η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αναμένουμε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματά της στο Συμβούλιο Ασφαλείας (του ΟΗΕ), τότε θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε".

Η Ρωσία επιρρίπτει στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ουκρανία την ευθύνη για τις εκρήξεις στους αγωγούς, οι οποίες την απέκοψαν σε μεγάλο βαθμό από την επικερδή ευρωπαϊκή αγορά. Οι χώρες αυτές αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αρνήθηκε τη διεξαγωγή δικής του έρευνας για το συμβάν, αφήνοντας τη διεξαγωγή της στις κυβερνήσεις της Σουηδίας, της Δανίας και της Γερμανίας.

Πηγή: skai.gr

