Αργεντινή: Έγιναν 61 γυναικοκτονίες μέσα σε δύο μήνες

Οι γυναικοκτονίες στην Αργεντινή, ήδη σε επίπεδο άνευ προηγουμένου το 2023, συνέχισαν να αυξάνονται τους πρώτους δυο μήνες του 2024, σύμφωνα με έκθεση παρατηρητηρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή: καταγράφεται κατά μέσον όρο πάνω από ένας θάνατος την ημέρα.

Στο κράτος της Λατινικής Αμερικής διαπράχθηκαν 61 μισογυνικές δολοφονίες, με θύματα μεταξύ άλλων ανήλικα κορίτσια, ως τα τέλη του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το παρατηρητήριο γυναικοκτονιών της μη κυβερνητικής οργάνωσης Casa del Encuentro. Το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ο αριθμός τους ανερχόταν σε 56.

Η αύξηση αυτή, κατά σχεδόν 10%, διαπιστώνεται μετά το τραγικό ρεκόρ συνολικά 322 γυναικοκτονιών που καταγράφτηκε πέρυσι, κατά τους επίσημους αριθμούς, την ώρα που η εξάπλωση της φτώχειας, η πολιτική αναταραχή και η απογείωση του πληθωρισμού, που βαθαίνει την κρίση του βιοτικού επιπέδου, κλιμακώνουν περαιτέρω τις κοινωνικές εντάσεις.

Ο νέος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, ακραίος φιλελεύθερος που ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο, προχώρησε στην κατάργηση του υπουργείου Γυναικών, στο πλαίσιο μέτρων λιτότητας, μεταφέροντας τις αρμοδιότητές του στο υπουργείο Ανθρωπίνου Κεφαλαίου. Μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η κίνηση αυτή αναιρεί πολλά μέτρα προστασίας των γυναικών.

«Αυτό που βλέπουμε, δυστυχώς, είναι πως η βία εναντίον των γυναικών επιδεινώθηκε», συνόψισε η Άδα Μπεατρίς Ρίκο, η διευθύντρια του παρατηρητηρίου που εκπόνησε την έκθεση. «Μας αφήνουν χωρίς εργαλεία. Αισθανόμαστε σαν να γυρίσαμε πίσω στον χρόνο», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση απέφυγε να σχολιάσει.

Ο Χαβιέρ Μιλέι είναι απροκάλυπτα αντιφεμινιστής. Ο ίδιος διαβεβαιώνει πως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μισογύνης. Λέει πως θέλει να ανοίξει ξανά ο δημόσιος διάλογος για την άμβλωση —που αποποινικοποιήθηκε από το Κογκρέσο με πρωτοβουλία της απελθούσας κυβέρνηση της κεντροαριστεράς— και έδωσε εντολή οι δημόσιες υπηρεσίες να πάψουν να χρησιμοποιούν γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς ως προς το φύλο.

Από τα 61 θύματα, το 57% δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του και το 20% είχε κάνει καταγγελία για επεισόδιο ή επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν. Σύμφωνα με την έκθεση, 77 παιδιά έμειναν ορφανά.

Καθώς τα επίσημα δεδομένα για τις γυναικοκτονίες ανακοινώνονται από τη δικαιοσύνη και τον συνήγορο του λαού στα τέλη της χρονιάς, η έκθεση είναι στην πράξη ο μόνος δείκτης για την τάση ως προς το φαινόμενο.

Η Casa del Encuentro μαζί με άλλες 14 μη κυβερνητικές οργανώσεις ασκούν πίεση στην κυβέρνηση να αποσαφηνίσει την πολιτική της και να ανακοινώσει πώς σκοπεύει να βελτιώσει την προστασία των γυναικών από τα εγκλήματα λόγω του φύλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

