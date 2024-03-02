Ο Μπάιντεν «ελπίζει» πως θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ως το ραμαζάνι

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Παρασκευή πως εξακολουθεί να «ελπίζει» πως θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας των μουσουλμάνων, το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για την πιθανότητα να εφαρμοστεί ανακωχή στον παλαιστινιακό θύλακα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων ως την ημερομηνία αυτή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «το ελπίζω, εργαζόμαστε πάντα για το ζήτημα αυτό. Δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

