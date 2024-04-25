Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε πυρηνικά όπλα αναπτυχθούν στην Πολωνία θα αποτελέσουν θεμιτούς στόχους σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα και ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ είπε πως η Ρωσία θα καταστήσει τα πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ στην Πολωνία έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της εάν αναπτυχθούν εκεί. «... Κινήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση δεν θα παράσχουν μεγαλύτερη ασφάλεια (στην Πολωνία ή σε άλλες χώρες που φιλοξενούν τέτοια όπλα)», δήλωσε σήμερα ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τη Δευτέρα, 22 Απριλίου, ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα δήλωσε πως η Βαρσοβία είναι έτοιμη να υποδεχθεί στο έδαφός της πυρηνικά όπλα, αν το ΝΑΤΟ, του οποίου είναι μέλος, αποφασίσει να ενισχύσει το ανατολικό σκέλος του για να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη νέων όπλων από τη Ρωσία στο Καλίνινγκραντ και στη Λευκορωσία.

Για την διάσκεψη στην Ελβετία

Αναφερόμενη στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 15-16 Ιουνίου για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία στην Ελβετία, η Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα πως τυχόν συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν έχουν νόημα χωρίς τη ρωσική συμμετοχή.



Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε επίσης στους δημοσιογράφους πως η ειρηνευτική φόρμουλα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που καλεί για πλήρη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από όλα τα εδάφη τα οποία κατέλαβαν, δεν φέρνει πιο κοντά την ειρήνη αλλά παρατείνει τη σύγκρουση.

Η Ζαχάροβα δήλωσε ακόμα κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων πως οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν διαιρέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στην Κίνα.

«Όσο για τις απόπειρες των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλουν μια σφήνα στις σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ανοιχτά γι' αυτό», δήλωσε.

Η ίδια πρόσθεσε πως η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα -με την οποία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας «χωρίς όρια» λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία- δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.