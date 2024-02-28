Επτά γυναικοκτονίες μέσα σε μια μέρα στην Τουρκία

Επτά γυναίκες δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους ή τους πρώην συντρόφους τους μέσα σε μια μέρα —χθες Τρίτη— σε όλη την Τουρκία, σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Haber Türk.

«Συνολικά, επτά γυναίκες δολοφονήθηκαν βάρβαρα στην Ιζμίρ, στην Μπουρσά, στη Σακάρια, στην Έρζουρουμ, στη Ντενιζλέ και στην Κωνσταντινούπολη», καταμέτρησε το Haber Türk.

Οι πόλεις που απαρίθμησε βρίσκονται δυτικά —η Κωνσταντινούπολη, η οικονομική πρωτεύουσα, η Μπουρσά (Προύσα) και η Ιζμίρ (Σμύρνη), στις ακτές στο Αιγαίο—, βόρεια (η Σακάρια), και στην Ανατολία (στην περίπτωση της Έρζουρουμ [Θεοδοσιούπολης]), όπου ο πληθυσμός θεωρείται πιο συντηρητικός.

Οι φερόμενοι ως δράστες ήταν «είτε οι σύντροφοί τους, είτε πρώην σύντροφοί τους, με τους οποίους είχαν χωρίσει», διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο, αναρτώντας στον ιστότοπό του τα ονόματα και φωτογραφίες των θυμάτων.

Οι επτά γυναίκες, μεταξύ 32 και 49 ετών, δολοφονήθηκαν με όπλα ή μαχαίρια.

Τρεις δολοφόνοι αυτοκτόνησαν· δυο συνελήφθησαν· ο έκτος, που τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, υπέκυψε.

Η τύχη του έβδομου, που απέδρασε από τη φυλακή για να δολοφονήσει τη σύζυγό του, παραμένει αδιευκρίνιστη ως αυτό το στάδιο.

Το 2023, πλατφόρμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, η συλλογικότητα «We will stop feminicides» («Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες», στα αγγλικά), καταμέτρησε 315 δολοφονίες γυναικών —το 65% δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του— και άλλους 248 «ύποπτους» θανάτους, που χαρακτηρίστηκαν «αυτοκτονίες» από τις αρχές, αλλά φεμινιστικές οργανώσεις απέδωσαν σε τρίτους, τονίζοντας την ύποπτη αύξηση των θανάτων γυναικών που έπεσαν από διαμερίσματα πολυκατοικιών.

Η χώρα αποσύρθηκε το 2021 από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, ή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για συντομία, που επιβάλλει στις αρχές να διενεργούν διεξοδικές έρευνες και να τιμωρούν τους δράστες βίαιων επιθέσεων με θύματα γυναίκες.

ΜΚΟ τονίζουν ότι «σε δεκαπέντε χρόνια, η μοναδική χρονιά που μειώθηκε ο αριθμός των γυναικοκτονιών ήταν το 2011, η χρονιά που υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».

Δίωξη που ασκήθηκε το 2022 εναντίον της πλατφόρμας We will stop feminicides από εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, που δήλωνε αποφασισμένος να θέσει εκτός νόμου τις «ανήθικες δραστηριότητες» της συλλογικότητας, εντέλει εγκαταλείφθηκε τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

