Καμερούν: 12 πρόσφυγες από τη Νιγηρία νεκροί σε τροχαίο

Δώδεκα πρόσφυγες από τη Νιγηρία έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους μία έγκυος και τέσσερα βρέφη, κι άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε τροχαίο προχθές Πέμπτη κοντά στη Μαρουά, στον απώτερο βορρά του Καμερούν, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, ο Μπακαρί Μιντιουά.

Μικρό λεωφορείο που αναχώρησε από τη Μοκολό και πλησίαζε στη Μαρουά, τον προορισμό του, 80 χιλιόμετρα ανατολικά, ενεπλάκη στο δυστύχημα περί τις 19:00 όταν ένα από τα μπροστινά λάστιχα «έσκασε», σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση CRTV.

Περίπου 30 επιβάτες, όλοι «πρόσφυγες» με υπηκοότητα Νιγηρίας, διέμεναν στη Μιναουαό και μετακινούνταν προκειμένου «να λάβουν το μηνιαίο σιτηρέσιό τους», είπε ο κυβερνήτης στο CRTV. Το λεωφορείο ήταν «υπερφορτωμένο», η κατάστασή του κακή και τα ελαστικά «εντελώς φθαρμένα», εξήγησε.

Οι 22 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στη Μαρουά.

Σε καταυλισμό στη Μιναουαό, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Νιγηρία, ζουν πάνω από 76.000 πρόσφυγες, που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να σωθούν από τη βία των τζιχαντιστών, η οποία μαίνεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας τους από το 2009, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στους δρόμους του Καμερούν, με άλλα λόγια ο δείκτης των θανάτων ανέρχεται σε 30 ανά 100.000 κατοίκους και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Αφρική, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί το 2018.

Οι αριθμοί αυτοί είναι επταπλάσιοι από τους επίσημους όσον αφορά τη θνησιμότητα που αποδίδεται στα τροχαία. Σύμφωνα με στατιστικές που είχε δώσει αξιωματούχος του υπουργείου Μεταφορών και είχαν δημοσιευθεί σε εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας τον Ιούνιο του 2022, 963 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας τροχαίων το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

