Συγγενείς ισραηλινών ομήρων συνεχίζουν την πορεία προς την Ιερουσαλήμ

Συγγενείς δεκάδων ισραηλινών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συνέχισαν χθες Παρασκευή την τετραήμερη πορεία τους με προορισμό την Ιερουσαλήμ, εκδήλωση διαμαρτυρίας και πίεσης στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να κλείσει συμφωνία για αφεθούν ελεύθεροι.

Περίπου χίλιοι υποστηρικτές τους βάδισαν μαζί τους χθες, την τρίτη ημέρα της πορείας τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz.

Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι, επανέλαβε ο Μπένι Γκαντς, πρώην υπουργός Άμυνας, νυν μέλος της κυβέρνησης πολέμου του Ισραήλ.

Ο κ. Γκαντς πήρε μέρος σε τμήμα της πορείας χθες, σύμφωνα με τους οργανωτές της, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Κατά την τρίτη ημέρα της πορείας, που έφθασε στην Μπέιτ Σέμες, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ, συμμετέχοντες μετέφεραν 134 φορεία, ισάριθμα με τους απαχθέντες που σύμφωνα με ισραηλινές πηγές εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά υπολογισμούς στο Ισραήλ, κάπου εκατό όμηροι είναι ζωντανοί.

Περίπου εκατόν πενήντα συγγενείς ομήρων άρχισαν την πορεία από τη Ραΐμ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, την Τετάρτη το πρωί. Αναμένεται να φθάσουν εντός της ημέρας στην Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινός Άραβας που συμμετέχει στην πορεία, αδελφός και ανιψιός του οποίου κρατούνται ακόμη όμηροι, εξέφρασε την ελπίδα πως οι δικοί του θα είναι ξανά μαζί του όταν θα αρχίσει το ραμαζάνι. «Θέλουμε να γυρίσουν όλοι στα σπίτια τους», είπε.

Το ραμαζάνι θα αρχίσει φέτος την 10η ή την 11η Μαρτίου.

Στις έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ/Χαμάς ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την κήρυξη ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων.

Άλλοι συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν παράλληλα χθες στο Τελ Αβίβ, προχωρώντας σε αποκλεισμό κεντρικού δρόμου κοντά σε κτίριο της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και πετώντας καπνογόνα, μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

