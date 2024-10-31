Ισπανία: Ευθύνες στις λάσπες - Τι πήγε τόσο λάθος;

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Άκουσα παράξενους ήχους να έρχονται από την πλευρά του δρόμου. Όταν, κοίταξα έξω από το παράθυρο είδα πως ο δρόμος είχε μετατραπεί σε ποτάμι. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Δεν έβρεχε». Αυτή είναι μία από τις μαρτυρίες όλων εκείνων που είδαν από κοντά τη μανία της φύσης να βυθίζει την περιφέρεια της Βαλένθια μέσα στο νερό και τη λάσπη.

Οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Ισπανία περιγράφουν πως το νερό έμοιαζε να κινείται όπως ένα τσουνάμι, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ήταν οι πιο φονικές πλημμύρες που έπληξαν την Ισπανία εδώ και τρεις δεκαετίες. Η βροχή ενός έτους έπεσε σε οκτώ ώρες. Σημείο μηδέν, η πόλη Παϊπόρτα που θρηνεί τουλάχιστον 40 νεκρούς. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους - ο ακριβής αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος - βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ολοένα κι ανεβαίνει.

Τι πήγε στραβά; Τι έφταιξε; Το γαϊτανάκι των αλληλοκατηγοριών ήδη έχει αρχίσει να υφαίνεται.

Όπως έγινε γνωστό η Πολιτική Προστασία, ομάδες και συνεργεία της οποίας επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, δεν εξέδωσε προειδοποίηση παρά με μεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριμένα στις 20:12, τοπική ώρα Ισπανίας – οκτώ ώρες αφότου οι πρώτες περιοχές είχαν πλέον αρχίσει να βυθίζονται λάσπη, αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά και πολίτες να σκαρφαλώνουν στις οροφές αυτοκινήτων και σπιτιών – ή να πιάνονται ακόμη και από τα δέντρα - για να μην παρασυρθούν. Δέκα ώρες νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «ύψιστο συναγερμό» σε ολόκληρη την περιφέρεια της Βαλένθια. Ενδεικτικά η ισπανική εφημερίδα El Mundo γράφει, «το μέγεθος της τραγωδίας γεννά το ερώτημα, εάν οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν πολύ αργά. Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε προειδοποιήσεις, όταν πόλεις είχαν πλέον πλημμυρίσει».

Την ίδια στιγμή, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν γεμίσει από μηνύματα πολιτών που καλούν τις τοπικές αρχές, αλλά και την ισπανική κυβέρνηση, να απαντήσουν γιατί δεν υπήρξε καμία απολύτως έγκαιρη προειδοποίηση και καμία απολύτως προετοιμασία. «Άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της ανικανότητας εκείνων που είναι αρμόδιοι», γράφει δικηγόρος σε ανάρτηση, περιγράφοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, υπογράμμισε ότι οι τοπικές αρχές έδρασαν αφότου η κατάσταση ήταν πλέον πολύ δύσκολη, ενώ αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, τόνισε πως «είναι ευθύνη των τοπικών κυβερνήσεων να αποστείλουν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Γιατί καθυστέρησαν και κατά συνέπεια οι πολίτες δεν περιόρισαν τις μετακινήσεις τους;».

To βλέμμα πολλών εστιάζει επίσης και στην περικοπή δαπανών που, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο BBC, αναδεικνύεται σε πιθανό (συν)ένοχο.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Βαλένθια, Κάρλος Μονθόν, αναγκάστηκε να υπερασπιστεί την απόφασή του για παύση της Μονάδας Έκτακτων Αναγκών της περιοχής (UVE) υπογραμμίζοντας ότι ήταν αναποτελεσματική. Η Μονάδα Έκτακτων Αναγκών της Βαλένθια είχε συσταθεί από την προηγούμενη, αριστερή, διοίκηση και η λειτουργία της ανεστάλη έναν χρόνο πριν από τη νέα, δεξιά, πολιτική «φρουρά». Αποστολή της ήταν η διαχείριση κρίσεων και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των πλημμυρικών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Άλλοι επιλέγουν να εστιάσουν και στις δημόσιες τοποθετήσεις των τοπικών αξιωματούχων πριν την καταστροφή. Σε αυτές είχαν τονίσει ότι οι βροχοπτώσεις θα εξασθενούσαν στις έξι το απόγευμα της Τρίτης. Αντιθέτως, εκείνη την ώρα το φαινόμενο κορυφωνόταν σε ένταση.

Από την εξίσωση δεν λείπουν ούτε οι ειδικοί για το κλίμα. Όπως επισημαίνουν η κλιματική κρίση είναι εδώ και αφαιρεί ζωές. Οι συνέπειες αυτής, εξηγούν, είναι πλέον ορατές, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Συμπληρώνουν δε πως οι φονικές πλημμύρες και η παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Πηγή: skai.gr

