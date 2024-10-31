Σοβαρά επεισόδια με χρήση χημικών, χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και την Αύρα σημειώθηκαν εντός και εκτός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δυνάμεις των ΜΑΤ επενέβησαν για να «σπάσουν» την κατάληψη του κτιρίου από τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τη λήξη της σύμβασής τους, ζητώντας παράλληλα τη μονιμοποίησή τους. Από τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν εντός και εκτός κτιρίου, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι εποχικοί πυροσβέστες παρά τη λήξη της διορίας για εκκένωση του κτιρίου δεν υποχώρησαν με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση μεταξύ των ΜΑΤ που προσπάθησαν να τους βγάλουν έξω από το κτίριο.

Τα ΜΑΤ προχώρησαν μάλιστα στη χρήση χημικών. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στο εξωτερικό του κτιρίου.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισίας στο ρεύμα προς κέντρο.

Στο σημείο βρίσκεται η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία εκπροσωπεί του πυροσβέστες.

Υπενθυμίζεται ότι συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατάληψη στο εν λόγω Υπουργείο πραγματοποιούν από το πρωί εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες, αντιδρώντας στη λήξη των συμβάσεών τους μόλις λήγει η αντιπυρική περίοδος.

Νωρίτερα, εποχικός πυροσβέστης είχε ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου και απειλούσε να πέσει στο κενό. Ζητούσε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ και να έρθει ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους. Τελικά, με την επέμβαση των συναδέλφων του ο πυροσβέστης ηρέμησε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Με σύνθημα «οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», κύριο αίτημά τους προς την ηγεσία του υπουργείου είναι να προσληφθούν προκειμένου να καλυφθεί μέρος από τα 4.000 κενά που υπάρχουν στην Πυροσβεστική, σύμφωνα με όσα αναφέρουν.

Από νωρίς, οι ίδιοι έλεγαν ότι θα παραμείνουν στο υπουργείο μέχρι αύριο αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, ενώ μάλιστα ορισμένοι έστησαν και αντίσκηνα για να περάσουν την νύχτα εκεί.

Νωρίτερα, τους δόθηκε διορία μιας ώρας για να βγουν από το κτίριο, ωστόσο οι ίδιοι δηλώνουν ανυποχώρητοι. Δυνάμεις των ΜΑΤ που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο μπήκαν μέσα στο υπουργείο, μόλις η διορία εξέπνευσε.

Κικίλιας: Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση

Ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί μαζί τους για να συζητήσουν τα αιτήματά τους.

«Όπως είχα δεσμευθεί, μετά το τέλος της αντιπυρικής θα πραγματοποιήσω συνάντηση με τους εκπροσώπους των εποχικών-συμβασιούχων πυροσβεστών. Kαι αυτό θα κάνω την ερχόμενη Τετάρτη 6/11.

Στη συνάντηση θα συζητήσουμε διεξοδικά τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, προτού προχωρήσουμε στο διαγωνισμό, στο πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 36/2019, που όπως όλοι γνωρίζουν, ψηφίστηκε το 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.