Το Κρεμλίνο καταδίκασε σήμερα την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο χθες Τετάρτη και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

«Φυσικά, καταδικάζουμε αυτή την επίθεση με τον πλέον σθεναρό τρόπο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Ιζβέστια, προσθέτοντας πως η Μόσχα θεωρεί την επίθεση εναντίον του «απαράδεκτη» και την υπόθεση αυτή «τραγωδία».

Ο Ρόμπερτ Φίτσο επέστρεψε στην εξουσία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά τους πρώτους μήνες της πρωθυπουργίας του, ο 59χρονος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο οποίος ηγείται ενός λαϊκιστικού – ακροδεξιού συνασπισμού, πάγωσε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ έφερε ένα σχέδιο νόμου - παρόμοιο με εκείνο στη Ρωσία και τη Γεωργία - για τις ΜΚΟ, το οποίο εισάγει την επισήμανση των «οργανώσεων με ξένη υποστήριξη» - εάν λαμβάνουν πάνω από 5.000 ευρώ ετησίως σε ξένη χρηματοδότηση, και ένα νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVS αποσκοπώντας στην ενίσχυση του κυβερνητικού ελέγχου σε αυτό.

Χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονταν για τα σχέδια της κυβέρνησης, ενώ η αντιπολίτευση χθες, Τετάρτη, είχε οργανώσει νέα πορεία διαμαρτυρίας, η οποία όμως, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ακυρώθηκε.

Την επίθεση καταδίκασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για «φρικιαστική πράξη βίας», ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν χαρακτηρίζοντάς τη «τερατώδες έγκλημα» και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.