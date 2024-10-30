Σε γάγγραινα εξελίσσεται η δράση συμμοριών οι οποίες απαρτίζονται από νεαρούς και ανήλικους. Το τελευταίο αιματηρό περιστατικό στη Γλυφάδα είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει στις γειτονιές όλης της Αθήνας.

Σοκαριστική μαρτυρία ανηλίκου στον ΣΚΑΪ για τη συμπλοκή στη Γλυφάδα: «Είδα έναν με ματωμένο κεφάλι»

«Είδα έναν με ματωμένο κεφάλι... είναι μπλεγμένος με συμμορίες», είπε ένας ανήλικος όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Ο νεαρός πρόσθεσε ότι είδε και ένα άτομο να κρατάει την κοιλιά του ενώ είπε και ότι όλοι οι κάτοικοι στην γειτονιά άκουσαν δυνατές φωνές και βρισίδια.

Εννέα οι συλλήψεις - Ένας 24χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Νωρίτερα όπως μετέδωσε το skai.gr, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 9 ατόμων για την αιματηρή συμπλοκή στη Γλυφάδα που έγινε αργά το απόγευμα της Τρίτης (29/10).

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο σοβαρός τραυματισμός στην κοιλιακή χώρα από μαχαίρι ενός εκ των εμπλεκομένων, ηλικίας 24 ετών, ενώ άλλα 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και τον νόμο περί όπλων. Οι 8 από τους 9 αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία ενώ ο 9ος, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

