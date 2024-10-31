Πολάκης από Κοζάνη: Να ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση

Τους πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να παράξει σοβαρό αντιπολιτευτικό έργο ανέπτυξε από την Κοζάνη πρώτο σταθμό της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος Παύλος Πολάκης.

Στην ομιλία του προς τα μέλη και φίλους του κόμματος στο αμφιθέατρο της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης Κοζάνης και αναφερόμενος σε τοπικά ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών, μίλησε για «υποστελέχωση του νοσοκομείου Κοζάνης» και για εντολές της διοίκησης σε γιατρούς που «υποχρεώνονται να μεταβούν στην Καστοριά για να καλύψουν εφημεριακές ανάγκες του τοπικού νοσοκομείου».

Έκανε εκτενή αναφορά στα ζητήματα που σχετίζονται με τις τηλεθερμάνσεις των δήμων Κοζάνης και Εορδαίας και πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν οικονομικές επιβαρύνσεις ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που έγινε με την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για άσχημη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ».

Υπενθύμισε ότι διαφώνησε με την απολιγνιτοποίηση που εξήγγειλε η κυβέρνηση το 2019 και ότι διαφώνησε και με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα ως μικρή γεωγραφικά χώρα δεν μπορεί να επηρεάσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα άλλων πιο ισχυρών χωρών, όπως η Κίνα και η Γερμανία και που η τελευταία θα κλείσει τις λιγνιτικές της μονάδες αργότερα από τη χώρα μας.

Για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει σοβαρή αξιωματική Αντιπολίτευση» υποστήριξε ότι θα πρέπει να υιοθετήσει το πρόγραμμα έξι σημείων που έχει ήδη ανακοινώσει και περιλαμβάνει «την απόσυρση μνημονιακών νόμων, την επανακοινωνικοποίηση τομέων της οικονομίας» όπως Εθνική τράπεζα, η ΔΕΗ, ο έλεγχος του ενός διυλιστηρίου».

Μίλησε «για τις βαθιές τομές που θα πρέπει να γίνουν στη δικαιοσύνη», ενώ αναφέρθηκε στην παρουσία ενός «ισχυρού πυλώνα στη φαρμακευτική βιομηχανία με την αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών που σήμερα, όπως τόνισε, εργάζονται στο εξωτερικό προς όφελος άλλων χωρών».

Αναφερόμενος στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής μίλησε για «σαφείς κόκκινες γραμμές με την Τουρκία στα θέματα που σχετίζονται με την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα» και τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν θα πρέπει να εμπλέκεται με παροχή όπλων στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ερωτηθείς για τις εκδηλώσεις μνήμης στη μαρτυρική Κάνδανο παρουσία του προέδρου της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε ότι «δεν μας καλύπτουν τα λόγια συμπάθειας του κ.Σταϊνμάιερ» και ότι «το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης» και ότι θα πρέπει «η Γερμανία να αποδώσει τα οφειλόμενα στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

