Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη ότι θα απαντήσει "βίαια" στην ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα το "μετανιώσει", μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

"Η πρόσφατη ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος, το οποίο επιτέθηκε σε περιοχές της χώρας μας, ήταν μια απεγνωσμένη πράξη και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα απαντήσει σε αυτήν με τρόπο βίαιο που θα κάνει (το Ισραήλ) να το μετανιώσει", δήλωσε ο Μοχαμάντ Μοχαμαντί Γκολπαγεγκανί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Γκολπαγεγκανί εξήρε την αποτελεσματικότητα της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας που "εμπόδισε την είσοδο μαχητικών αεροσκαφών του σιωνιστικού καθεστώτος στην επικράτεια" και δήλωσε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα πλήγματα ήταν "ελάχιστες".

Ο Μοχαμάντ Μοχαμαντί Γκολπαγεγκανί είναι θρησκευτικός αξιωματούχος με μεγάλη επιρροή ως επικεφαλής του επιτελείου του γραφείου του αγιατολάχ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο σε όλες τις κρατικές υποθέσεις.

Στις 26 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στο ιρανικό έδαφος, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που παρουσίασε ως αντίποινα στην εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι τα πλήγματά του είχαν στόχο κυρίως εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων, ενώ η Τεχεράνη υποβάθμισε τη σημασία τους.

Στο Ιράν, ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και διευκρίνισε ότι μόνο "συστήματα ραντάρ" είχαν καταστραφεί σε αυτή την επίθεση, την οποία ο εγχώριος Τύπος είχε χαρακτηρίσει "αδύναμη". Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο επίσης για έναν νεκρό άμαχο.

Σήμερα επίσης, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, ο επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε ότι μια "αδιανόητη" απάντηση επιφυλάσσεται στο Ισραήλ.

"Το Ισραήλ έφθασε στο στάδιο της κατάρρευσης και τώρα ενεργεί στα τυφλά, χωρίς να σέβεται κανέναν κανόνα και διαπράττει όλα τα εγκλήματα", πρόσθεσε, σύμφωνα με το Tasnim.

Μετά τις επιθέσεις της 26ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν να μην ανταποδώσει, ενώ η Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι δεν επιδιώκει τον πόλεμο, υποσχέθηκε να απαντήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

