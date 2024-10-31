ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τις εκτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft και Meta Platforms ότι το αυξανόμενο κόστος χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να επηρεάσει την κερδοφορία τους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 378,08 μονάδων (–0,90%), στις 41.763,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 512,78 μονάδων (–2,76%), στις 18.095,15 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 108,22 μονάδων (–1,86%), στις 5.705,45 μονάδες.

