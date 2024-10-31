Εφετείο ανέστειλε επ' αόριστον τη δικηγορική άδεια στον Kenneth Chesebro, πρώην δικηγόρο της προεδρικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2020, αφού πέρυσι ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορία που προέρχεται από προσπάθειες να ανατραπεί η ήττα του Τραμπ στην Τζόρτζια.

Ο Chesebro ομολόγησε την ενοχή του τον Οκτώβριο του 2023 για συνωμοσία για την κατάθεση πλαστών εγγράφων στην κομητεία Fulton της Τζόρτζια, αφού οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι σχεδίαζε τη νομική στρατηγική πίσω από τη χρήση αναπληρωματικών εκλεκτόρων για να παρακάμψει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν το 2020 στην πολιτεία.

Η συμπεριφορά του Chesebro «ανταποκρίνεται κατηγορηματικά στον ορισμό του σοβαρού εγκλήματος σε αυτήν την πολιτεία», δήλωσε το Εφετείο της Νέας Υόρκης, Τρίτο Δικαστικό Τμήμα στην απόφασή του για αναστολή.

