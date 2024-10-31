Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αναμένει πως ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβει αμέσως πρωτοβουλία με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές την επόμενη εβδομάδα.

«Ετοιμαζόμαστε», είπε ο Όρμπαν σε εκδήλωση που διεξήχθη σήμερα στη Βιέννη, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Τραμπ.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός θεωρείται ένας εκ των σημαντικότερων υποστηρικτών του Τραμπ μεταξύ των ηγετών της ΕΕ.

«Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, (ο Τραμπ) θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Ρωσίας για διαπραγματεύσεις», είπε ο Όρμπαν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νίκης του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες την Τρίτη για να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει κρύψει πως επιθυμεί νίκη του Τραμπ στην αναμέτρηση με την Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Όρμπαν δήλωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Τραμπ: «Του ευχήθηκα καλή τύχη για την προσεχή Τρίτη. Μόλις πέντε ημέρες, απέμειναν. Μακάρι να πάνε όλα κατ’ ευχήν».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας υποστήριξε ότι στην παρούσα φάση, οι διαπραγματεύσεις δεν γίνεται να έχουν στόχο να επέλθει ειρήνη στις σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, παρά μόνο να τερματιστεί η αιματοχυσία μέσω εκεχειρίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει ότι ο πόλεμος έχει χαθεί για το Κίεβο, ισχυρίστηκε ο Όρμπαν στην εκδήλωση αυτή που διοργάνωσε η ελβετική εφημερίδα Weltwoche, στην οποία συμμετείχε επίσης ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Τόσο ο Σρέντερ όσο και ο Όρμπαν διατηρούν φιλικές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

