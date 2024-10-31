Θεσσαλονίκη: «Καπνός» έγινε μετά την απολογία του 47χρονος που κατηγορείται ότι έκλεψε λέβητες φυσικού αερίου

Φυγόδικος θεωρείται από το μεσημέρι ένας 47χρονος που απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι έκλεψε οκτώ λέβητες φυσικού αερίου από μπαλκόνια διαμερισμάτων. Λίγο πριν του γνωστοποιηθεί η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση, ο ίδιος επέλεξε να εξαφανιστεί, ενώ εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται από την αστυνομία.

Συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ο φυγάς, προσήλθε κανονικά το πρωί στο προγραμματισμένο "ραντεβού" με την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Ήταν ελεύθερος και κατά συνέπεια δεν προβλεπόταν στην περίπτωσή του αστυνομική φρούρηση. Αφού απολογήθηκε, τόσο στην ανακρίτρια, όσο και στην εισαγγελέα, αρνούμενος την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία (διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα), αποφάσισε να γίνει "καπνός" - πιθανότατα αντιλαμβανόμενος ότι η απόφασή των δικαστικών λειτουργών θα τον οδηγούσε στη φυλακή. Παρότι αναζητήθηκε στους διαδρόμους των δικαστηρίων, δεν εντοπίστηκε.

Ο 47χρονος, κατά πληροφορίες, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις και υπήρξε έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Για την υπόθεση κατηγορείται ένας ομοεθνής του 41 ετών, που κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια αμέσως μετά τον 47χρονο και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο άντρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν οκτώ λέβητες φυσικού αερίου (και έναν μετρητή φυσικού αερίου) από διαμερίσματα της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου αναρριχήθηκαν, το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Είχαν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία με βάση την αξιοποίηση υλικού από κάμερα ασφαλείας ο πρώτος, και ένα δακτυλικό αποτύπωμα, ο δεύτερος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

