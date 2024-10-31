H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου ετήσια δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση, η οποία παρέχει μια λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης και της προόδου που έχουν σημειώσει η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Γεωργία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ουκρανία και η Τουρκία, όσον αφορά την πορεία καθεμιάς απ’ αυτές τις χώρες προς την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι αξιολογήσεις συνοδεύονται από συστάσεις και οδηγίες σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες.

Η διεύρυνση αποτελεί ιστορική ευκαιρία τόσο για τις υπό προσχώρηση χώρες όσο και για τα σημερινά κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της. Υπάρχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα, καθώς και πλεονεκτήματα ασφάλειας σε μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη Ένωση.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Το τεταμένο γεωπολιτικό πλαίσιο καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την ολοκλήρωση της επανένωσης της ηπείρου μας, κάτω από τις ίδιες αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την ένταξη νέων κρατών μελών. Και η διεύρυνση θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της νέας Επιτροπής».

Η διαδικασία διεύρυνσης συνεχίζει να είναι αξιοκρατική και εξαρτάται από την αντικειμενική πρόοδο που σημειώνει καθένας από τους εταίρους μας. Αυτός ο στόχος απαιτεί αποφασιστικότητα για την εφαρμογή μη αναστρέψιμων μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς του δικαίου της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας διεύρυνσης. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις αξίες θα συνεχίσουν να αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ. Η προσχώρηση στην ΕΕ παραμένει μια στρατηγική επιλογή.

Κορίνα Γεωργίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.