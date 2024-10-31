Λογαριασμός
Επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης - Καταγγέλλει ότι τη χτύπησαν αστυνομικοί (Βίντεο)

Έγινε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, αλλά και χρήση του υδροφόρου οχήματος της ΕΛ.ΑΣ - Άνοιξε η Λεωφόρος Κηφισίας, κανονικά η κυκλοφορία

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέα μεγάλη ένταση και επεισόδια έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έγινε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, αλλά και χρήση του υδροφόρου οχήματος της ΕΛ.ΑΣ. Η Λεωφόρος Κηφισίας άνοιξε μετά την επέμβαση τής αστυνομίας.

Μάλιστα, η επικεφαλής της ΠΛεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλει ότι δέχθηκε και η ίδια χτυπήματα και ότι δεν της επιτρέπουν να δει εποχικούς πυροσβέστες τους οποίους εκπροσωπεί με την ιδιότητα της δικηγόρου.

Πηγή: skai.gr

