Νέα μεγάλη ένταση και επεισόδια έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έγινε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, αλλά και χρήση του υδροφόρου οχήματος της ΕΛ.ΑΣ. Η Λεωφόρος Κηφισίας άνοιξε μετά την επέμβαση τής αστυνομίας.

Μάλιστα, η επικεφαλής της ΠΛεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλει ότι δέχθηκε και η ίδια χτυπήματα και ότι δεν της επιτρέπουν να δει εποχικούς πυροσβέστες τους οποίους εκπροσωπεί με την ιδιότητα της δικηγόρου.

Πηγή: skai.gr

