Για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις καταγγέλλουν την πλειοψηφία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), τα μέλη του οργάνου που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν:

«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, κλιμακώθηκε η εναντίωση στη δημοκρατική βούληση των μελών. Με απόφαση της συγκυριακής πλειοψηφίας της ΚΟΕΣ, επιδιώκεται ο αποκλεισμός, όχι απλώς μεμονωμένων συνέδρων, αλλά ακόμη και ολόκληρων Ο.Μ. και Ν.Ε, που τολμούν να έχουν και να εκφράζουν διαφορετική άποψη από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Π.Γ. Πρόκειται για ευθεία αντιποίηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δεοντολογίας και συνιστά πρόκριμα των αντιδημοκρατικών και αντικαταστατικών όρων διεξαγωγής του Συνεδρίου, επιδιώκοντας απελπισμένα να αλλοιώσουν τη σύνθεσή του κι έτσι να ελέγξουν τις αποφάσεις του. Ωστόσο, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Παραπέμπουμε το ζήτημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας και καλούμε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία».

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της ΚΟΕΣ: Βουλγαράκης Γιάννης, Καλουδιώτη Μαρία, Καφαντάρη Χαρά, Κασιμάτη Νίνα, Μωραϊτης Θάνος, Ντζιμάνης Γιώργος, Παπαϊωάννου Γιάννης, Τζάκρη Θεοδώρα.

Η εγκύκλιος της ΚΟΕΣ που προκάλεσε την αντίδραση των μελών αναφέρει: «Η Επιτροπή Νομιμοποίησης Συνέδρων που ανακηρύσσει τους/τις συνέδρους με τους/τις επιλαχόντες/ούσες λειτουργεί βάσει των αποφάσεων της Κ.Ε. Σύμφωνα με την απόφαση της Κ.Ε. της 12ης Οκτωβρίου 2024, η εκτόξευση κατηγοριών περί διαπλοκής, εκτροπής, κουκουλοφόρων, πραξικοπημάτων, χούντας, κ.ά., είναι φαινόμενα απολύτως καταδικαστέα και οι συμπεριφορές αυτές δεν συνάδουν με συμπεριφορές μελών. Πλήττουν την εικόνα και την αξιοπιστία του κόμματος, δημιουργούν ένα κλίμα απογοήτευσης και αποστροφής, ενώ είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η πιστή τήρηση των Εγκυκλίων της Κ.Ο.Ε.Σ (ως ενιαίου καθοδηγητικού κέντρου για την διεξαγωγή του συνεδρίου) και επομένως η πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Εκλογής Συνέδρων είναι υποχρεωτική και ενιαία για όλες τις Ο.Μ. Υπό την έννοια αυτή, οι οργανωτικοί κανόνες διεξαγωγής του συνόλου των διαδικασιών σε όλα τα στάδια έως και την διεξαγωγή του επερχόμενου εκτάκτου συνεδρίου είναι κοινοί για τις Ο.Μ., και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο Συνέδριο».

Με την εγκύκλιο, εκτιμά η πλευρά Κασσελάκη, επιχειρείται να μπει φραγμός στους συνέδρους που υποστηρίζουν τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, ώστε να διαμορφωθεί η πλειοψηφία του Συνεδρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

