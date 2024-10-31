Θρυλική άμυνα, θρυλική εμφάνιση στο καμίνι του ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό!

Με κεκτημένη ταχύτητα από την σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης πριν από δύο βράδια, οι «ερυθρόλευκοι» το... πήγαν ένα βήμα παραπέρα σε άμυνα και επίθεση, και με ολοκληρωτική εμφάνιση για 40 λεπτά, υπέταξαν τη μέχρι πρότινος πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μπαρτσελόνα, με το εντυπωσιακό 95-74 για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να εκκινεί το ματς με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα. Με τους Πάρκερ και Πάντερ να πετυχαίνουν από 4 πόντους, η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 8-4 στο 3’, με τον Βεζένκοφ να απαντά στη συνέχεια και με πέντε δικούς του προσωπικούς πόντους να κάνει το 9-11 στο 5’.

Η είσοδος του ΜακΚίσικ και λίγο αργότερα του Ράιτ, ανέβασαν κατακόρυφα την ενέργεια του Ολυμπιακού, δίνοντας την απαραίτητη σκληράδα στην άμυνα. Με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει 6 πόντους και τον δεύτερο τέσσερις, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 και το 21-17, δεχόμενοι μόλις ένα εντός πεδιάς σουτ στα τελευταία 5,5 λεπτά. Με τέσσερα κλεψίματα στην περίοδο, οι Πειραιώτες πήραν πολύ καλό βαθμό στην άμυνα, με μοναδική «πληγή» τα 7 δικά τους λάθη.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον εξαιρετικό απόψε ΜακΚίσικ να πετυχαίνει γκολ-φάουλ για το 24-17. Σατοράνσκι και Μπριθουέλα «ξεκόλλησαν» επιθετικά τους «μπλαουγκράνα» (25-22), με τους γηπεδούχους να απαντούν με το τρίποντο του Πίτερς και το δίποντο του Μιλουτίνοφ για το 30-22 στο 14'. Άντερσον και Ερνανγκόμεθ μείωσαν εκ νέου για τους Καταλανούς (30-26), οι οποίοι πάντως δυσκολευόντουσαν αρκετά να συνδεθούν με το αντίπαλο καλάθι, ελέω και της πολύ καλής «ερυθρόλευκης» άμυνας.

Στο τελευταίο τετράλεπτο του ημιχρόνου έλαμψε το... άστρο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με οκτώ προσωπικούς πόντους βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει ακόμα και στο +11 (39-28) στο 18', προτού γράψει με buzzer beater τρίποντο το 44-36 της δεύτερης περιόδου εν μέσω αποθέωσης στο ΣΕΦ!

Το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου «σημαδεύτηκε» από τα πολλά χαμένα σουτ και τα μαζεμένα λάθη των δύο ομάδων. Ενδεικτικό είναι πως η Μπαρτσελόνα σκόραρε πρώτη 2,5 λεπτά μετά την έναρξη του δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει το πρώτο του καλάθι για το 46-38 με τον Φουρνιέ στα 3:33'! Παρ' όλα αυτά, η διαφορά ανέβηκε, αφού το αμυντικό πλάνο εξακολουθούσε να δουλεύει στην εντέλεια και να αποδίδει καρπούς.

Με τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ να βγαίνει μπροστά και να ηγείται της επίθεσης, πετυχαίνοντας δέκα μαζεμένους πόντους (2 τρίποντα), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκτόξευσε τη διαφορά στο +14 (56-42), για να έρθει λίγο αργότερα ο Παπανικολάου και με σουτ πίσω από τα 6,75μ. να κάνει το 59-44 στο 27'! Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος της περιόδου, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν «χτυπήματα» και καλάθια, με τους Βεζένκοφ και Γκος να κρατούν το προβάδισμα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 και το 65-50!

Παίρνοντας το απαραίτητο... καύσιμο που χρειαζόντουσαν από την εξέδρα, αλλά και τις οδηγίες του κόουτς Μπαρτζώκα φυσικά, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχασαν λεπτό τη συγκέντρωσή τους, δείχνοντας τρομερή αφοσίωση στο αμυντικό τους πλάνο, το οποίο και ακολούθησαν πιστά και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο.

Με τον Σάσα Βεζένκοφ να βάζει... φωτιά στο ΣΕΦ με δύο βολές και εν συνεχεία με ένα μεγάλο τρίποντο, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20 για το 70-50 στο 32'! Η Μπαρτσελόνα μετά από ώρα κατάφερε να βρει διαδοχικά καλάθια, με τους Άντερσον και Πάρκερ να μειώνουν σε 70-55 ένα λεπτό αργότερα. Η απάντηση των Πειραιωτών ήταν άμεση, αφού με το καλάθι του Φαλ και τα δύο τρίποντα του Γουόκαπ, η διαφορά πήγε στο +21 για το 79-58 στο 36'!



