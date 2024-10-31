Η κρίση της VW επηρεάζει και την … «Μπουντεσλίγκα»

Αυτές τις μέρες η Volkswagen Arena, το γήπεδο της Βόλφσμπουργκ, δεν φιλοξενούσε μόνο δύο σημαντικούς αγώνες της ομώνυμης ομάδας απέναντι στην Άουγκσμπουργκ και την Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά και ένα γεγονός ευρύτερης σημασίας, που μάλλον θα κρίνει πολύ περισσότερα από μερικούς βαθμούς στο πρωτάθλημα. Πρόκειται για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη διοίκηση της Volkswagen και το συνδικάτο IG Metall για μία νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, εν μέσω κρίσης.



Κυκλοφορούν σενάρια τρόμου. Γίνεται λόγος για κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία, για πιθανές απολύσεις, για περικοπές δισεκατομμυρίων ευρώ. Ανησυχία επικρατεί και στο επιτελείο της ποδοσφαιρικής ομάδας, που χρηματοδοτείται από την Volkswagen. Για πόσο ακόμη θα συνεχίζει να στηρίζει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μία ομάδα, η οποία μάλιστα, παρά τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση και τις περιστασιακές επιτυχίες στην «Μπουντεσλίγκα», δεν έχει καταφέρει και φέτος να ξεφύγει από την 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα;

«Δεν τίθεται ζήτημα», αλλά…

Η VW είναι χορηγός στην Μπάγερν Μονάχου και στην Εθνική Γερμανίας, είτε κατ' ευθείαν, είτε μέσω της θυγατρικής αυτοκινητοβιομηχανίας Audi. Για τη Βόλφσμπουργκ είναι κάτι παραπάνω από χορηγός, καθώς κατέχει το 100% των μετοχών. Τον Σεπτέμβριο οι επικεφαλής του ομίλου συναντήθηκαν με τη διοίκηση, λέγοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα να ακυρωθούν «τα ισχύοντα συμβόλαια». Αλλά τί ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα, παραμένει άγνωστο.



Από την πλευρά της, η διοίκηση της Βόλφσμπουργκ, σε ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει ότι θα συνεισφέρει και εκείνη το μερίδιό της στο πρόγραμμα εξοικονόμησης πόρων της VW και ότι, ούτως ή άλλως, στόχος των διοικούντων είναι να διαχειρίζονται τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους «με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο» και αυτό ισχύει κατ' εξοχήν «υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων». Εκτός από αυτή την ανακοίνωση, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.



Τοπικές εφημερίδες κάνουν λόγο για «αίσθηση ανασφάλειας» στους υπαλλήλους τους ποδοσφαιρικής εταιρείας, αλλά και για απαξιωτικά σχόλια στο intranet της Volkswagen, όπου κάποιοι διερωτώνται «πώς η εταιρεία χρηματοδοτεί ένα τόσο ακριβό 'παιχνίδι' όπως μία ομάδα ποδοσφαίρου, τη στιγμή που κινδυνεύουν χιλιάδες θέσεις εργασίας;» Το κλίμα σίγουρα δεν βελτιώθηκε μετά την πρόσφατη εμφάνιση σε τηλεοπτικό ριάλιτυ του πρώην παίκτη της Βόλφσμπουργκ Μαξ Κρούζε, ο οποίος ανέφερε ότι την εποχή που έπαιζε στην ομάδα «έβρεχε λεφτά».

80 εκατομμύρια η ετήσια χορηγία

Δύο είναι οι κύριες οικονομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση της Βόλφσμπουργκ με την VW. Η πρώτη προβλέπει ότι η Βόλφσμπουργκ παραχωρεί στη μητρική εταιρεία όλα τα κέρδη που μπαίνουν στο ταμείο από μετακινήσεις ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα όταν ένας παίκτης όπως ο Βέλγος Κέβιν ντε Μπρούινε παραχωρείται στη Μάντσεστερ Σίτυ έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ. Και αντίστροφα όμως, όταν προκύπτουν ζημίες - είτε σε μία ασυνήθιστη περίοδο όπως η πανδημία, είτε γιατί απλά έτυχε μία κακή χρονιά - αυτές τις επωμίζεται εξ ολοκλήρου η VW.



Η δεύτερη συμφωνία προβλέπει ότι η VW στηρίζει την ομάδα με ένα εφάπαξ ποσό κάθε χρόνο, το οποίο περιλαμβάνει δυνατότητες διαφήμισης και προβολής, όπως η ονομασία του γηπέδου και η χορηγία στη φανέλα. Παλαιότερα το έμβασμα αυτό κυμαινόταν γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, το 2017 μειώθηκε σημαντικά, αλλά φέτος αυξήθηκε και πάλι. Εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 80 εκ. ευρώ. Για πολλές ομάδες που αγωνίζονται στην «Μπουντεσλίγκα», το γερμανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το ποσό αυτό αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός. Από την άλλη πλευρά, προφανώς δεν αρκεί πλέον για να ανταγωνιστεί κανείς με αξιώσεις ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που αγωνίζονται σε επίπεδο Champions League.

Αναζητώντας νέα ταλέντα

Γι αυτό, πριν ακόμη ξεσπάσει η μεγάλη κρίση στην VW, η διοίκηση της ομάδας είχε αναπροσαρμόσει την στρατηγική της, μειώνοντας και το κόστος του «ρόστερ». Τα τελευταία χρόνια δεν αγοράζει έτοιμους παίκτες με ακριβά συμβόλαια, αλλά προτιμά τα νέα ταλέντα, που καλούνται να αποκτήσουν εμπειρία με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, για να πουληθούν στη συνέχεια σε πολύ καλύτερη τιμή.



Εξαιρετικές περιπτώσεις ήταν εκείνες του Μίκι βαν ντε Βεν και του Λούκας Νμέτσα. Ο πρώτος μετακινήθηκε στην αγγλική Τότεναμ και ο δεύτερος στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τη Βόλφσμπουργκ να εισπράττει σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ και για τους δύο. Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια η ομάδα έδωσε πολλά χρήματα για παίκτες όπως ο Ματίας Σβάνμπεργκ, ο Σεμπάστιαν Μπόρναου και ο Βάτσλαβ Τσέρνι, οι οποίοι δεν έδειξαν σημαντική εξέλιξη.



Παρά ταύτα, ο νέος προπονητής της ομάδας, Ραλφ Χάζενχιτλ, έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη. Μιλώντας πρόσφατα στην τοπική εφημερίδα Wolfsburger Allgemeine Zeitung, ο Αυστριακός τεχνικός δηλώνει: «Είμαστε ένα κομμάτι της VW. Όταν πάει καλά η VW και οι εργαζόμενοι στην VW, τότε πάμε κι εμείς καλά». Κάτι που μάλλον δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή…



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

