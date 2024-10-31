Τουρκία - Προκλητικό δημοσίευμα: «Έχτισαν αποβάθρα, τώρα ασφαλτοστρώνουν στη Στρογγυλή» 

Προκλητικό δημοσίευμα είδε το φως στην τουρκική εφημερίδα SOZCU με αφορμή έργα στη βραχονησίδα Στρογγύλη.

«Πριν από τρεις μήνες, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία μια προβλήτα για φέρι μποτ στην βραχονησίδα της Ρω που βρίσκεται δίπλα από το Καστελόριζο. Μετά την κατασκευή της προβλήτας στο νησί, το οποίο χαρακτηρίζεται ως νησί που δεν μπορεί να οπλιστεί και να χωροθετηθεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, αυτή τη φορά ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε μια άλλη βραχονησίδα» αναφέρει η εφημερίδα όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης.

«Οι Έλληνες αποπειράθηκαν να μεταφέρουν κατασκευαστικά μηχανήματα στη Στρογγύλη, που βρίσκεται σε απόσταση 1.600 μέτρων ανατολικά του Καστελόριζου, όπου δεν επιτρέπεται να χτιστεί ούτε καρφίτσα, προκειμένου να κατασκευάσουν έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο.»

«Ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: «Το έργο έχει μικρό προϋπολογισμό αλλά μεγάλη αξία. Φτιάχνουμε ένα οδικό δίκτυο για να στολίσουμε τα νησιά που συνιστούν το περιδέραιο του Καστελορίζου, με περηφάνια!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.