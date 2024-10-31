Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταξύ εποχικών πυροσβεστών και αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ μετά την συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των πυροσβεστών με εκπροσώπους του Υπουργείου κάποιοι πυροσβέστες δεν εκκένωσαν τον χώρο εντός της προθεσμίας που τους δόθηκε, μετά από επικοινωνία με Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα άτομα που παρέμειναν στους χώρους του Υπουργείου προκάλεσαν φθορές ενώ πέταξαν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις προκαλώντας τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με σημερινή συγκέντρωση εποχικών πυροσβεστών έξωθεν του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Κατόπιν ολοκλήρωσης συνάντησης αντιπροσωπείας τους με εκπροσώπους του Υπουργείου, βραδινές ώρες, άτομα παρέμειναν εντός του κτιρίου του Υπουργείου, ενώ τους δόθηκε προθεσμία προκειμένου να εξέλθουν, κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα άτομα δεν αποχώρησαν από το χώρο, ενώ κατά την παρουσία τους προκάλεσαν φθορές και επιτέθηκαν ρίπτοντας αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Επιπλέον, ύστερα από την απομάκρυνσή τους από το χώρο του Υπουργείου, τα άτομα παραμένουν στον εξωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η δημόσια συγκοινωνία και η κίνηση των πολιτών.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.