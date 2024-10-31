Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες που βρίσκονται στη Ρωσία θα αναπτυχθούν τις προσεχείς ημέρες στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, όπως είπε σήμερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, συμπληρώνοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση θα αποτελέσουν εύλογα στόχους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν και τους Νοτιοκορεάτες ομολόγους τους, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι η Ρωσία εκπαιδεύει βορειοκορεάτες στρατιώτες σε συστήματα πυροβολικού, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιχειρησιακούς ελιγμούς μονάδων πεζικού – υποδηλώνοντας ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις βορειοκορεατικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε πως περίπου 10.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων 8.000 στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν εδάφη μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους τον περασμένο Αύγουστο.

«Δεν έχουμε δει ακόμη αυτά τα στρατεύματα να αναπτύσσονται στα πεδία των μαχών εναντίον ουκρανικών δυνάμεων, αλλά εκτιμάμε πως κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα συμβεί τις προσεχείς ημέρες», σημείωσε ο Μπλίνκεν.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που προηγήθηκε, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας συζήτησαν για τον τρόπο αντίδρασης της Ουάσινγκτον και της Σεούλ, ανέφερε ο Μπλίνκεν, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη βορειοκορεατών στρατιωτών στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων που πολεμούν στην Ουκρανία αποτελεί «σαφή ένδειξη αδυναμίας» της Μόσχας να αναπληρώσει τις απώλειες που υφίσταται στα πεδία των μαχών.

Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας συμφώνησαν επίσης ότι η Κίνα πρέπει να κάνει περισσότερα για να περιορίσει τις προκλητικές ενέργειες της Βόρειας Κορέας.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν προανήγγειλε ότι η Ουάσινγκτον θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, χωρίς όμως να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

