«Το UK Antarctic Heritage Trust αναζητά έναν Υπεύθυνο Επιχειρήσεων για να παρέχει ουσιαστική διοικητική και πρακτική υποστήριξη για το πρόγραμμά μας στην Ανταρκτική».

Με αυτή την αγγελία εργασίας, η Βρετανική κυβέρνηση αναζητά ουσιαστικά έναν ταχυδρόμο – γραμματέα – φύλακα… πιγκουΐνων για την απομονωμένη ερευνητική της βάση στο νησί Goudier, στο οποίο βρίσκεται το πιο νότιο επιχειρησιακό ταχυδρομείο στον κόσμο.

Το έρημο, απομονωμένο νησάκι Goudier βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος Palmer, δυτικά της Χερσονήσου της Ανταρκτικής, νοητά απέναντι από την Γη του Πυρός – την άκρη της Νοτίου Αμερικής.

Στο νησί - το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά τουριστικά αξιοθέατα της Ανταρκτικής ως φυσιολατρικό μουσείο - βρίσκεται το περίφημο Penguin Post Office, ηλικίας 80 ετών, το οποίο διαχειρίζεται το Antarctic Heritage Fund που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το UKAHT είναι ένα βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, μέλος του συνασπισμού Antarctic Heritage Trust, για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτικής κληρονομιάς στην Ανταρκτική – άρα ο εργαζόμενος εκεί θα πληρώνεται από την βρετανική κυβέρνηση.

Ο... τυχερός που θα επιλεγεί για τη θέση εργασίας στο Penguin Post Office, θα πρέπει να παρέχει «γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στις βρετανικές ερευνητικές ομάδες και αποστολές, αλλά και να «παρέχει αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες των τοποθεσιών μας», σύμφωνα με την αγγελία.

Σε γενικές γραμμές, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει α) ότι θα μένει μόνος του στο βραχώδες νησάκι και β) ότι θα είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές: γραμματέας των αποστολών, φύλακας του νησιού (και των πιγκουίνων) και ξεναγός των τουριστών.

Ιδιαίτερα πτυχία και γνώσεις δεν απατούνται καθώς το ίδρυμα θα αναλάβει την εκπαίδευσή του.

Μισθός: 26.500 λίρες (30.000 ευρώ)

Συμβόλαιο 12 μηνών

Εργασία 35 ώρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή

Άδεια-Διακοπές 25 ημέρες τον χρόνο.

Αιτήσεις μέχρι σήμερα....

Πηγή: skai.gr

