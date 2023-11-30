Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: 145 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα

Ο εκπρόσωπός της Eylon Levy είπε ότι οι υπόλοιποι όμηροι περιλαμβάνουν τρία άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και δέκα άνω των 75 ετών.

Όμηροι Γάζα

Συνολικά 145 όμηροι από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κρατούνται ακόμη στη Γάζα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπός της Eylon Levy είπε ότι οι υπόλοιποι όμηροι περιλαμβάνουν τρία άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και δέκα άνω των 75 ετών.

Πρόσθεσε ότι 102 όμηροι – 78 Ισραηλινοί και 24 ξένοι υπήκοοι – έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής και ότι ένας ακόμη έχει βρεθεί νεκρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: όμηροι Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark