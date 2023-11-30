Ισραήλ: 145 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα

Συνολικά 145 όμηροι από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κρατούνται ακόμη στη Γάζα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή κυβέρνηση.
Ο εκπρόσωπός της Eylon Levy είπε ότι οι υπόλοιποι όμηροι περιλαμβάνουν τρία άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και δέκα άνω των 75 ετών.
Πρόσθεσε ότι 102 όμηροι – 78 Ισραηλινοί και 24 ξένοι υπήκοοι – έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής και ότι ένας ακόμη έχει βρεθεί νεκρός.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.