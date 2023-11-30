Πέθανε ο Σέιν ΜακΓκόουαν, τραγουδιστής του συγκροτήματος «Pogues»

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Σέιν ΜακΓκόουαν, τραγουδιστής του συγκροτήματος "Pogues", αναγνωρισμένος ως ένας από τους σπουδαιότερους Ιρλανδούς στιχουργούς-τραγουδοποιούς, ανακοίνωσε σήμερα η σύζυγός του.

Ο ΜακΓκόουαν μεταμόρφωσε την ιρλανδική παραδοσιακή μουσική μέσω του συγκροτήματος και ήταν ο δημιουργός από ορισμένες από τις πιο αξέχαστες μπαλάντες της δεκαετίας του 1980.

Υπέφερε από εθισμό στο αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες.

«Ο Σέιν, που θα είναι πάντα το φως που κρατάω και το μέτρο των ονείρων μου και η αγάπη της ζωής μου... και η αρχή και το τέλος όλων όσων αγαπώ, βρίσκεται μαζί με τον Ιησού και τη Παναγία και με την όμορφη μητέρα του Τερίζ», έγραψε στο Instagram η σύζυγός του, Βικτόρια Μαρί Κλαρκ.

«Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψω την απώλεια που νιώθω και τη λαχτάρα για ένα ακόμα χαμόγελό του που φώτιζε τον κόσμο μου», ανέφερε η σύζυγός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

